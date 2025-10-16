باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس پس از دریافت پیکر‌های شهدای فلسطینی که در زندان‌های رژیم اسرائیل به شهادت رسیده‌اند، در بیانیه‌ای «نشانه‌های آشکار شکنجه، بدرفتاری و اعدام‌های صحرایی» کشف شده بر روی پیکر‌ها را محکوم کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، گفت: «نشانه‌هایی از دار زدن و طناب بر گردن تعدادی از پیکر‌ها حک شده است. اجساد برخی از شهدا نیز زیر ریل‌های تانک له شده است. این صحنه‌های وحشتناک به وضوح ماهیت جنایتکارانه و فاشیستی ارتش اشغالگر و فساد اخلاقی و انسانی این موجودیت را آشکار می‌کند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این یک جنایت فجیع بوده که معادل نسل‌کشی علیه مردم فلسطین است.»

حماس در انتها از نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله سازمان ملل خواست تا تحقیقات مستقلی را برای یافتن و محاکمه سران اسرائیلی آغاز کنند.

ساعاتی پیش، وزارت بهداشت غزه تایید کرد که رژیم اسرائیل پیکر‌های ۳۰ اسیر فلسطینی را از طریق صلیب سرخ به غزه بازگردانده و اکنون تعداد کل پیکر‌های اسرایی که در غزه دریافت شده، به ۱۲۰ نفر رسیده است.

طبق توافق آتش‌بس، رژیم اسرائیل باید در ازای هر اسیر اسرائیلی کشته شده که بازگردانده می‌شود، پیکر‌های ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد.

منبع: الجزیره