جنبش حماس آثار شکنجه و اعدام‌های صحرایی بر پیکر شهدایی که در اسارت بوده و به تازگی بازگردانده شده‌اند را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس پس از دریافت پیکر‌های شهدای فلسطینی که در زندان‌های رژیم اسرائیل به شهادت رسیده‌اند، در بیانیه‌ای «نشانه‌های آشکار شکنجه، بدرفتاری و اعدام‌های صحرایی» کشف شده بر روی پیکر‌ها را محکوم کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، گفت: «نشانه‌هایی از دار زدن و طناب بر گردن تعدادی از پیکر‌ها حک شده است. اجساد برخی از شهدا نیز زیر ریل‌های تانک له شده است. این صحنه‌های وحشتناک به وضوح ماهیت جنایتکارانه و فاشیستی ارتش اشغالگر و فساد اخلاقی و انسانی این موجودیت را آشکار می‌کند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این یک جنایت فجیع بوده که معادل نسل‌کشی علیه مردم فلسطین است.»

حماس در انتها از نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله سازمان ملل خواست تا تحقیقات مستقلی را برای یافتن و محاکمه سران اسرائیلی آغاز کنند.

ساعاتی پیش، وزارت بهداشت غزه تایید کرد که رژیم اسرائیل پیکر‌های ۳۰ اسیر فلسطینی را از طریق صلیب سرخ به غزه بازگردانده و اکنون تعداد کل پیکر‌های اسرایی که در غزه دریافت شده، به ۱۲۰ نفر رسیده است. 

طبق توافق آتش‌بس، رژیم اسرائیل باید در ازای هر اسیر اسرائیلی کشته شده که بازگردانده می‌شود، پیکر‌های ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، جنبش حماس ، رژیم اسرائیل
خبرهای مرتبط
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
ائتلاف مالزیایی: اعزام ناوگان هزار کشتی برای شکستن محاصره غزه
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
آخرین اخبار
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
حماس: پیکر شهدایی که در اسارت بودند، نشانه‌های شکنجه و اعدام‌های صحرایی دارند
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
مجارستان خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال روسیه شد
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
هند تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را رد کرد
تعداد کل پیکر‌های اسرای فلسطینی دریافت‌شده در غزه به ۱۲۰ نفر رسید
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
کرملین: موضوع بشار اسد در دیدار پوتین با الجولانی مطرح نشد
وزارت بهداشت غزه پیکر ۳۰ شهید دیگر را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفت
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
آمار سازمان ملل از شمار تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان
نتانیاهو در میانه بن‌بست نظامی: تکرار ادعاهای واهی علی‌رغم ناکامی در تحقق اهداف جنگ
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
نمایشگاه افغان-قزاق برای توسعه صادرات و رساندن مبادلات به ۳ میلیارد دلار
دادگاه نروژ: گارد سابق سفارت آمریکا به جاسوسی برای روسیه و ایران محکوم شد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
محرومیت ۶۵۰ هزار کودک غزه‌ای از تحصیل برای سومین سال پیاپی
اسرائیل با ادعای تأخیر حماس در تحویل اجساد، تهدید به ازسرگیری جنگ کرد
تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح فقط برای تردد افراد در مرحله بعدی اعلام می‌شود
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام