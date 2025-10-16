باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمال الدین بابایی، معاون امور داوطلبان هلال احمر لرستان گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه، یکی از خیرین نیک‌اندیش و همشهریان گران‌قدر بروجردی با اهدای مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به مردم مظلوم غزه، بار دیگر روحیه نوع‌دوستی و همبستگی ملت ایران با ملت مقاوم فلسطین را به نمایش گذاشت.

وی افزود: در روز‌هایی که صدای مظلومیت مردم غزه، وجدان جهان را می‌لرزاند، مردم بروجرد بار دیگر نشان دادند که همدلی و انسانیت، مرز نمی‌شناسد. از بازار و مسجد گرفته تا مدرسه و محله، هر جا نام «غزه» آمد، دل‌ها لرزید و دست‌ها به یاری برخاست.

مردم با نذری و کمک‌های مردمی، مردان و جوانان با جمع‌آوری کمک‌های مالی و ارسال اقلام ضروری، و کودکان با نقاشی‌ها و دعاهایشان، تصویری زیبا از «انسانیت در عمل» را ترسیم کردند.

بروجرد امروز ثابت کرد که در فرهنگ این شهر، درد یک انسان در هر گوشه از جهان، درد همه است. این همدلی نه فقط کمک مادی، بلکه پیامی از عشق، صلح و بیداری وجدان انسانی است.

باشد که این شعله مهربانی، راه را برای پایان ظلم و آغاز آرامش در سرزمین‌های زخم‌خورده روشن کند.