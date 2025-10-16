معاون امور داوطلبان هلال احمر لرستان گفت:مردم بروجرد بار دیگر نشان دادند که همدلی و انسانیت، مرز نمی‌شناسد. از بازار و مسجد گرفته تا مدرسه و محله، هر جا نام «غزه» آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمال الدین بابایی، معاون امور داوطلبان هلال احمر لرستان گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه، یکی از خیرین نیک‌اندیش و همشهریان گران‌قدر بروجردی با اهدای مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به مردم مظلوم غزه، بار دیگر روحیه نوع‌دوستی و همبستگی ملت ایران با ملت مقاوم فلسطین را به نمایش گذاشت.

وی افزود: در روز‌هایی که صدای مظلومیت مردم غزه، وجدان جهان را می‌لرزاند، مردم بروجرد بار دیگر نشان دادند که همدلی و انسانیت، مرز نمی‌شناسد. از بازار و مسجد گرفته تا مدرسه و محله، هر جا نام «غزه» آمد، دل‌ها لرزید و دست‌ها به یاری برخاست.

مردم با نذری و کمک‌های مردمی، مردان و جوانان با جمع‌آوری کمک‌های مالی و ارسال اقلام ضروری، و کودکان با نقاشی‌ها و دعاهایشان، تصویری زیبا از «انسانیت در عمل» را ترسیم کردند.

بروجرد امروز ثابت کرد که در فرهنگ این شهر، درد یک انسان در هر گوشه از جهان، درد همه است. این همدلی نه فقط کمک مادی، بلکه پیامی از عشق، صلح و بیداری وجدان انسانی است.

باشد که این شعله مهربانی، راه را برای پایان ظلم و آغاز آرامش در سرزمین‌های زخم‌خورده روشن کند.

برچسب ها: غزه ، بروجرد ، کمک های مردمی
خبرهای مرتبط
کمک ۳.۵ میلیاردی مردم چهارمحال و بختیاری به جبهه مقاومت
مناطق زلزلله زده غرب کشور؛
گزارش تصویری ازکمک های مردم بروجرد به مناطق زلزله زده کرمانشاه
بسیج معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران برای جمع آوری کمک های نقدی شهروندان به مردم مظلوم غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سدی که ۱۶ سال مردم بروجرد را معطل کرد؛ آب سردی که هنوز به خانه‌ها نرسیده است
قوه قضاییه مصمم به اجرای صحیح قانون ثبت اموال غیرمنقول است
بنای سست سیمان خرم آباد؛ یک کارخانه در کما
وقتی زمین‌های زرخیز لرستان به جولانگاه گیاهان ممنوعه بدل می‌شوند
سفیدکوه؛ گنجینه‌ای از گونه‌های کمیاب و اکوسیستم‌های ناب
ضرورت افزایش محیط‌بان در لرستان؛ پاسداران خاموش طبیعت در تنگنا
هشدار قاطع پلیس راه لرستان؛ برخورد قاطع با نقص سیستم روشنایی و چراغ‌های غیرمجاز
آخرین اخبار
هشدار قاطع پلیس راه لرستان؛ برخورد قاطع با نقص سیستم روشنایی و چراغ‌های غیرمجاز
وقتی زمین‌های زرخیز لرستان به جولانگاه گیاهان ممنوعه بدل می‌شوند
ضرورت افزایش محیط‌بان در لرستان؛ پاسداران خاموش طبیعت در تنگنا
سفیدکوه؛ گنجینه‌ای از گونه‌های کمیاب و اکوسیستم‌های ناب
قوه قضاییه مصمم به اجرای صحیح قانون ثبت اموال غیرمنقول است
بنای سست سیمان خرم آباد؛ یک کارخانه در کما
سدی که ۱۶ سال مردم بروجرد را معطل کرد؛ آب سردی که هنوز به خانه‌ها نرسیده است
رتبه برتر لرستان در جذب اعتبارات دولتی؛ جذب ۶۷ درصدی و ضرورت توجه بیشتر به پروژه های پیشران
سد زیبا محمد؛ گره بودجه‌ای که توسعه را متوقف کرده است
تلخی کام کشاورزان لرستان با نبود مشتری؛ کارخانه قند چغندر پاییزه را نمی‌خرد
پرواز عسلویه در فرودگاه خرم‌آباد برقرار شد