ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از آتش‌بس اخیر بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت آغاز فوری گفت‌وگو برای کاهش تنش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید و آمادگی تهران را برای هرگونه کمک به منظور حفظ آرامش بین این دو کشور همسایه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفتگو بین طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

 اسماعیل بقائی با تاکید بر اهمیت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت جهت حفظ آرامش و کاهش تنش بین این دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.

 وی همچنین با ابراز تاسف و نگرانی شدید از آسیب‌دیدن مردم و غیرنظامیان دو کشور در جریان درگیری‌های نظامی، بر ضرورت اقدام موثر از جمله تقویت همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.

برچسب ها: تنش بین افغانستان و پاکستان ، درگیری مرزی افغانستان و پاکستان ، وزارت خارجه ایران
خبرهای مرتبط
ایران خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی فوری میان افغانستان و پاکستان شد
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
متقی:
به اهدافمان در عملیات زمینی رسیده ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
ائتلاف مالزیایی: اعزام ناوگان هزار کشتی برای شکستن محاصره غزه
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
آخرین اخبار
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
حماس: پیکر شهدایی که در اسارت بودند، نشانه‌های شکنجه و اعدام‌های صحرایی دارند
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
مجارستان خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال روسیه شد
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
هند تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را رد کرد
تعداد کل پیکر‌های اسرای فلسطینی دریافت‌شده در غزه به ۱۲۰ نفر رسید
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
کرملین: موضوع بشار اسد در دیدار پوتین با الجولانی مطرح نشد
وزارت بهداشت غزه پیکر ۳۰ شهید دیگر را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفت
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
آمار سازمان ملل از شمار تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان
نتانیاهو در میانه بن‌بست نظامی: تکرار ادعاهای واهی علی‌رغم ناکامی در تحقق اهداف جنگ
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
نمایشگاه افغان-قزاق برای توسعه صادرات و رساندن مبادلات به ۳ میلیارد دلار
دادگاه نروژ: گارد سابق سفارت آمریکا به جاسوسی برای روسیه و ایران محکوم شد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
محرومیت ۶۵۰ هزار کودک غزه‌ای از تحصیل برای سومین سال پیاپی
اسرائیل با ادعای تأخیر حماس در تحویل اجساد، تهدید به ازسرگیری جنگ کرد
تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح فقط برای تردد افراد در مرحله بعدی اعلام می‌شود
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام