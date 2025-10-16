باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه‌های مقاومت فلسطین شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل ارتش یمن، در راه فداکاری برای قدس را به رهبری و ملت یمن و ملت‌های عربی و اسلامی تسلیت گفتند.

گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تاریخ با افتخار از همه کسانی که از مردم فلسطین حمایت کردند، و در قلب آنها یمن، ملتی با ایمان و خرد، که موضعی شرافتمندانه اتخاذ کرد، یاد خواهد کرد.»

آنها خاطرنشان کردند که شهید الغماری به همراه تعدادی از برادرانش در راه قدس، در دفاع از مسجدالاقصی و فلسطین و به عنوان بخشی از نبرد مبارک حمایت از غزه به رهبری یمن، به عرش رسید.

گردان‌های القسام اضافه کردند که خون ملت فلسطین و رهبران شهید اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، صالح العاروری، محمد ضیف، سید حسن نصرالله، حاج رمضان و الغماری همچنان «چراغی روشنگر مسیر عزت و کرامت» خواهد بود.

جنبش جهاد اسلامی نیز در همینراستا تایید کرد که ملت فلسطین به فداکاری‌های ملت یمن وفادار خواهد ماند و به شهدای آنها در حمایت از آرمانشان افتخار خواهد کرد.

این جنبش از آمیختگی خون فلسطینیان و یمنی‌ها در مقاومت در برابر رژیم تروریستی اسرائیل و دفاع از اماکن مقدس فلسطین ابراز افتخار فراوان کرد.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد که شهید الغماری با عمل، تلاش و فداکاری نشان داد که حمایت از غزه یک وظیفه ملی و انسانی است. او همچنین نشان داد که موضع فلسطین و حمایت از غزه، معیار عربیت، اصالت و کرامت است.

جنبش مجاهدین نیز اعلام کرد: «مردم ما هرگز فداکاری‌های ملت یمن و نیرو‌های مسلح آنها را که در میان بی‌عملی و توطئه گسترده، با خون و باروت در کنار غزه ایستادند و از آن حمایت کردند، فراموش نخواهند کرد.»

او افزود: «این خون پاک که در رویارویی با دشمن صهیونیستی با خون مردم ما در هم آمیخته، نشانگر سرنوشت مشترک و مسیر درست ماست.»

نیرو‌های مسلح یمن امروز در بیانیه‌ای از شهادت الغماری در راه حمایت از غزه در چارچوب نبرد «طوفان الاقصی» خبر داد و هشدار داد که «دشمن اسرائیلی بهای جنایت خود را خواهد پرداخت».

منبع: المیادین