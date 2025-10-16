باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی و رسانهها درباره وضعیت فرودگاه اردبیل، اطلاعیهای صادر و توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: تغییرات مدیریتی در تمامی بخشها امری طبیعی است و بر اساس ارزیابیها و ملاحظات مدیریتی انجام میشود. تغییر مدیر فرودگاه اردبیل نیز در همین چارچوب صورت گرفته و ارتباطی با مطالب منتشرشده در فضای مجازی ندارد، همانطور که در روزهای گذشته شاهد تغییرات مدیریتی در برخی دیگر از فرودگاهها بودهایم.
مطابق قوانین و دستورالعملهای رسمی، بازرسی وسایل همراه شخصیتهای کشوری از جمله اعضای هیئت دولت، وزرا و مقامات عالیرتبه، تابع ضوابط مشخص و مصوب مراجع ذیصلاح انجام میشود.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همواره با هدف تسهیل فرآیند پذیرش و خروج مسافران و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در تمامی فرودگاههای کشور فعالیت میکند و بهبود کیفیت خدمات به مسافران را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
لازم به یادآوری است که در روزهای اخیر، اجلاس سهجانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان با حضور وزرای سه کشور در باکو برگزار شد. در روز دوم این اجلاس، اعضای این اجلاس زمینی از مرز آستارا وارد ایران شدند تا از پروژههای مرتبط با کریدور شمال - جنوب بازدید کنند. در جریان این اجلاس دو روزه، علاوه بر مذاکرات، بازدیدهای میدانی از پروژههای مرزی در خاک ایران انجام شد و تصمیمات مهم و اثرگذاری در حوزه حملونقل و کریدور شمال - جنوب اتخاذ شد.
انتشار گسترده برخی محتواهای حاشیهای در فضای مجازی توسط رسانههای معاند صهیونیستی و همراهی برخی کانالهای خبری در همین بازه زمانی، تلاشی برای کمرنگ جلوه دادن اهمیت این رویداد راهبردی تلقی میشود.
در پایان، شرکت فرودگاهها از مخاطبان و رسانهها درخواست کرد که اخبار و اطلاعات را صرفاً از مراجع رسمی دریافت و دنبال کنند تا از انتشار شایعات و برداشتهای نادرست جلوگیری شود.
منبع مهر