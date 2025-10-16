باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین «فهرستی از وعدهها» را برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آماده کرده است تا او را متقاعد کند که به اوکراین سلاح بفروشد.
به گفته منابع، رایزنیهایی در مورد همکاریهای بالقوه بین واشنگتن و کییف در جریان سفر زلنسکی به کاخ سفید که قرار است روز جمعه به وقت آمریکا انجام شود، انجام خواهد شد. مذاکرات اولیه شامل توافقی برای صادرات پهپادهای اوکراینی به آمریکا برای استفاده توسط ارتش این کشور است.
این خبرگزاری به نقل از اولگا استفانیشین، سفیر اوکراین در واشنگتن، گزارش داد: «ما مذاکراتی را در مورد یک توافق منحصربهفرد برای استفاده مشترک از فناوری آغاز کردهایم که به آمریکا امکان دسترسی به فناوری پیشرفته پهپادهای اوکراین را میدهد.»
منابع همچنین گزارش دادند که دو طرف در حال مذاکره در مورد صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به اوکراین برای تامین نیازهای انرژی آن هستند. زلنسکی همچنین ممکن است پیشنهادی را به ترامپ ارائه دهد که به شرکتهای نفتی آمریکایی اجازه میدهد از زیرساختهای خط لوله گاز اوکراین برای صادرات گاز به اسلواکی و مجارستان استفاده کنند و همچنین آن را با قیمتهای کاهش یافته در تاسیسات ذخیرهسازی اوکراین ذخیره کنند.
منبع: آر تی