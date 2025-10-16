باشگاه خبرنگاران جوان- الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه، در نشستی در شهر سمرقند ازبکستان اعلام کرد که جذب جنگجویان توسط داعش در افغانستان افزایش یافته و این شبکه با حمایت برخی شرکتهای نظامی خصوصی خارجی منابع و نیرو دریافت میکند.
به گفته بورتنیکوف، هدف سران داعش از این اقدام ایجاد بیثباتی در کشورهای آسیای مرکزی و نفوذ در مرزهای این منطقه است.
وی افزود که داعش تبلیغات آنلاین فعالی را به زبانهای تاجیکی، قرقیزی، ازبکی و قزاقی آغاز کرده و شبکه اردوگاههای آموزشی شبهنظامیان در حال گسترش است.
این مقام ارشد روسیه تأکید کرد که تقویت شاخه خراسان هم برای بازیگران خارجی مفید است و هم موجب تضعیف قدرت حکومت طالبان و ایجاد یک کانون بلندمدت تهدیدات تروریستی در امتداد مرزهای جنوبی کشورهای مستقل مشترکالمنافع میشود.
بورتنیکوف همچنین بر لزوم همکاری کاملتر با استخبارات طالبان برای مقابله با تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تأکید کرد.
رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه همچنین افزود که قاچاقچیان مواد مخدر تمرکز خود را به تولید و انتقال مواد مصنوعی و روانگردان تغییر دادهاند و روشهای جدیدی برای انتقال فرامرزی این مواد ایجاد شده است.
پیشتر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، اعلام کرده بود که بیش از ۲۳ هزار جنگجوی گروههای تروریستی بینالمللی در افغانستان حضور دارند.