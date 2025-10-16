فرمانده کل ارتش گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حرکتی معنوی، انقلابی و عقیدتی را در ارتش آغاز کرده که با گذشت زمان، اهمیت آن، بیش از پیش بر همگان نمایان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، ضمن تبریک این روز به همرزمان خود در این سازمان، اظهار کرد: جمله‌ای نقل به مضمون از فرماندهی معظم کل قوا وجود دارد که می‌فرمایند تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش توسط حضرت امام (ره) از امداد‌های غیبی و الهی بوده است. این جمله بیانگر اهمیت سازمان مقدس عقیدتی سیاسی ارتش است.

وی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز استعداد و اقبال خوبی در این زمینه از خود نشان داد و در ادامه با حضور روحانیت در ارتش، شاهد اثرگذاری ویژه و برکات بسیاری به واسطه ایجاد این نهاد مقدس بوده‌ایم. روحانیت در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان اسلام، نقشی پررنگ و اثرگذار ایفا کرد و پس از آن نیز همواره نقشی مهم و ارزشمند را عهده‌دار بوده است.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از اظهاراتش، بصیرت و معنویت موجود در ارتش را اتفاقی مبارک خواند و تصریح کرد: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار پررنگ و قابل توجه در بصیرت و معنویت امروز ارتش دارد. این سازمان با استفاده از ابزار‌های مختلف تبلیغ و آگاه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در ارتش جمهوری اسلامی ایران، حرکتی معنوی، انقلابی و عقیدتی را آغاز کرد که با گذشت زمان، اهمیت آن، بیش از پیش بر همگان نمایان‍‌تر می‌شود.

امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه با تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‍‌ای (مدظله العالی) فرمودند که امروز ارتش از همیشه انقلابی‌تر و متدین‌تر است، این مهم بدون شک نتیجه زحمات، برنامه‍‌ها و تلاش‍‌های همرزمان بنده در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است.

برچسب ها: سازمان عقیدتی سیاسی ، ارتش
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
فرمانده قرارگاه شهید فرشایی قم:
ارتش در آمادگی کامل است
