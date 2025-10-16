ترکیه ۸۱ امدادگر به نوار غزه فرستاده است تا در جستجوی اجساد ۱۹ اسیر اسرائیلی مفقود مشارکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع در وزارت دفاع ترکیه گفت که این کشور ۸۱ متخصص امدادرسانی خود را به نوار غزه اعزام کرده که برخی از آنها در یافتن بقایای ۱۹ اسیر اسرائیلی که هنوز مفقود هستند، کمک خواهند کرد.

این منبع با اشاره به آژانس امدادرسانی ترکیه، افزود: «در حال حاضر تیمی متشکل از ۸۱ نفر از کارکنان ما در آنجا حضور دارند.» وی خاطرنشان کرد که «یک تیم مسئول جست‌و‌جو و یافتن اجساد خواهد بود.»

طبق توافق آتش‌بس، حماس تمامی اسرای اسرائیلی (مجموعا ۴۸ اسیر) را باز می‌گرداند. در این میان ۲۰ اسیر زنده همگی در اوایل هفته آزاد شدند، اما حماس پیش‌تر نیز تاکید کرده بود که اسرای کشته شده بعضا زیر آوار هستند و یافتن بقایای آنها زمان خواهد برد.

رژیم اسرائیل شب گذشته اعلام کرد که نیروهایش اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را که تحت توافق آتش‌بس بازگردانده شده بودند، از صلیب سرخ دریافت کرده‌اند.

در ادامه، جنبش حماس اعلام کرد که بقایای تمام اسرای کشته شده را که توانسته به آنها دسترسی پیدا کند، به اسرائیل تحویل داده و برای دسترسی به اجساد بیشتر، طبق توافق آتش‌بس، به تجهیزات ویژه بازیابی نیاز دارد.

