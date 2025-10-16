تیم استقلال سومین دیدار خود در لیگ برتر بسکتبال را با برتری برابر نفت آبادان تمام کرد تا همچنان در این رقابت‌ها بدون باخت باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و از هفته سوم این مسابقات، امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر) تیم شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در دیدار خانگی برابر گلنور به برتری ۹۰ بر ۵۹ دست یافت. این سومین شکست گلنور در این فصل بود.

طبیعت که تا پایان هفته دوم صدرنشین بود، در دیدار خانگی برابر کاله متحمل شکست ۱۰۴ بر ۸۵ شد.

پایش پارت هم در این هفته با متحمل شدن شکست ۷۹ به ۷۳ برابر رعد پدافند، متحمل سومین شکست فصل خود شد.

همچنین در آبادان تیم استقلال در دیدار برابر نفت موفق شد صاحب برتری ۸۶ بر ۸۳ شود و به روند دیدار‌های بدون باخت خود ادامه دهد.

دو دیدار دیکر این هفته از رقابت‌های لیگ بسکتبال میان مهگل با نفت زاگرس و پترونوین با پاس در جریان است.

منبع: مهر

