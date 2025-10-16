خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم گلریزان «مهرگردون» در تهران

عکاس علیرضا اسماعیلی
تاریخ انتشار ۲۴ مهر ۱۴۰۴ ۲۰:۰۸
۹۰۱۴۵۹۸
عصر امروز ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ مراسم گلریزان «مهرگردون»، جهت جمع آوری کمک‌های مالی و اقلام توانبخشی، برای افراد کم توان، با حضور قهرمانان و چهره‌های ملی مانند خانم ساره جوانمردی، قهرمان ملی پارا المپیک کشور و محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک و نصیری مدیر کل بهزیستی استان تهران، با مشارکت بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار شد. «مهرگردون» یک پویش مردمی است که بنیاد برکت نیز به این حرکت مردمی اضافه شده است. تا امروز بنیاد برکت حدود ۳۷۰۰ دستگاه ویلچر، عصا و تشک طبی را برای توزیع بین معلولان و جانبازان در مناطق محروم و روستا‌های کشور تدارک دیده است.

۲۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۸
برچسب ها: جش گلریزان ، تهران
