باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فتح الهی رئیس صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: این صندوق دفاتر خود را در استانهای مرزی که با کشورهای همسایه تجارت دارند، مستقر کرده است.
به گفته وی هدف از این اقدام حمایت از تجار، به ویژه صادرکنندگان خرد، در زمینههای مختلف از جمله اعتبارسنجی خریداران خارجی است.
او بیان کرد: این اقدام با همراهی و هماهنگی استانداران استانهای مرزی و اتاقهای بازرگانی فعال در این استانها انجام شده است. در حال حاضر، دفاتر نمایندگی صندوق در چند استان مرزی ایجاد شده است که به عنوان نمایندگی در این مراکز حضور دارند.
وی توضیح داد:اگر به هر دلیلی مطالبات صادرکنندگان ایرانی از طرفهای خارجی وصول نشود، صندوق ضمانت صادرات میتواند این ریسکها را به عهده بگیرد و ریسک را از عهده صادرکنندگان بردارد.