محمود العارضه، اسیر آزاده فلسطینی شامگاه جمعه در مصاحبه با الجزیره فاش کرد که رژیم تروریستی اسرائیل صدها، شاید هزاران نفر از اهالی غزه را در جریان تحقیقات میدانی به شهادت رساند.
او در ادامه گفت: اسرا هرگز در تاریخ خود شاهد دورهای بدتر از دو سال گذشته نبودهاند. اشغالگران در زندانهای خود ضرب و شتم، شکنجه و تحقیر علیه اسرا انجام میدهند.
محمود العارضه فاش کرد: زندان مجدو یک کشتارگاه واقعی است. اشغالگران نه تنها دندههای مروان برغوثی، (فرمانده فلسطینی جنبش فتح که سالهاست اسیر رژیم اسرائیل است.) بلکه دندههای بسیاری دیگر را نیز شکستند.
پیش از این نیز اسرای دیگری تاکید کرده بودند که رژیم ترروریستی اسرائیل اسرای فلسطینی را در زندانهای خود آزار و اذیت جسمی و روحی میکند. در همین راستا به تعداد زیادی از اسرای فلسطینی برای آزار روانی گفته بودند که خانوادههایشان در غزه به شهادت رسیدند و اسرا پس از آزادی متوجه زنده بودن خانوادهی خود شدند.
