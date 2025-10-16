یک اسیر تازه آزاد شده فلسطینی در مصاحبه‌ای تائید کرد که ارتش اسرائیل در زندان‌ها دنده‌های بسیاری از اسرا را شکسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود العارضه، اسیر آزاده فلسطینی شامگاه جمعه در مصاحبه با الجزیره فاش کرد که رژیم تروریستی اسرائیل صدها، شاید هزاران نفر از اهالی غزه را در جریان تحقیقات میدانی به شهادت رساند.

او در ادامه گفت: اسرا هرگز در تاریخ خود شاهد دوره‌ای بدتر از دو سال گذشته نبوده‌اند. اشغالگران در زندان‌های خود ضرب و شتم، شکنجه و تحقیر علیه اسرا انجام می‌دهند.

محمود العارضه فاش کرد: زندان مجدو یک کشتارگاه واقعی است. اشغالگران نه تنها دنده‌های مروان برغوثی، (فرمانده فلسطینی جنبش فتح که سالهاست اسیر رژیم اسرائیل است.) بلکه دنده‌های بسیاری دیگر را نیز شکستند.

پیش از این نیز اسرای دیگری تاکید کرده بودند که رژیم ترروریستی اسرائیل اسرای فلسطینی را در زندان‌های خود آزار و اذیت جسمی و روحی می‌کند. در همین راستا به تعداد زیادی از اسرای فلسطینی برای آزار روانی گفته بودند که خانواده‌هایشان در غزه به شهادت رسیدند و اسرا پس از آزادی متوجه زنده بودن خانواده‌ی خود شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
پزشک فلسطینی از شکنجه و بدرفتاری شدید در اسارت رژیم اسرائیل پرده برداشت
ضرب و شتم مروان برغوثی در زندان‌های اسرائیل
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
ائتلاف مالزیایی: اعزام ناوگان هزار کشتی برای شکستن محاصره غزه
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
آخرین اخبار
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
ترکیه در عملیات بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی همکاری می‌کند
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
حماس: پیکر شهدایی که در اسارت بودند، نشانه‌های شکنجه و اعدام‌های صحرایی دارند
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
مجارستان خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال روسیه شد
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
هند تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را رد کرد
تعداد کل پیکر‌های اسرای فلسطینی دریافت‌شده در غزه به ۱۲۰ نفر رسید
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
کرملین: موضوع بشار اسد در دیدار پوتین با الجولانی مطرح نشد
وزارت بهداشت غزه پیکر ۳۰ شهید دیگر را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفت
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
آمار سازمان ملل از شمار تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان
نتانیاهو در میانه بن‌بست نظامی: تکرار ادعاهای واهی علی‌رغم ناکامی در تحقق اهداف جنگ
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
نمایشگاه افغان-قزاق برای توسعه صادرات و رساندن مبادلات به ۳ میلیارد دلار
دادگاه نروژ: گارد سابق سفارت آمریکا به جاسوسی برای روسیه و ایران محکوم شد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
محرومیت ۶۵۰ هزار کودک غزه‌ای از تحصیل برای سومین سال پیاپی
اسرائیل با ادعای تأخیر حماس در تحویل اجساد، تهدید به ازسرگیری جنگ کرد
تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح فقط برای تردد افراد در مرحله بعدی اعلام می‌شود