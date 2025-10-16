باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار، آخرین وضعیت فلسطین اشغالی در پرتوی تحولات اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه با تجلیل از مقاومت، صبر و پایداری اسطوره‌ای مردم غزه در برابر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، که رژیم اشغالگر و حامیانش را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد، بر ضرورت تلاش همه‌جانبه بین‌المللی برای پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اجماع بی‌سابقه جهانی، از جمله در بین جنبش عدم تعهد، در حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه بین‌المللی برای اطمینان از پایان نسل‌کشی و جلوگیری از نقض عهد از سوی رژیم اشغالگر را خاطرنشان کرد.

ریاض منصور ضمن قدردانی از حمایت‌های ایران و دیگر کشور‌های اسلامی و عدم تعهد از مبارزات ملت فلسطین برای احقاق حقوق مشروع خود، وزیر امور خارجه کشورمان را در جریان آخرین وضعیت در غزه و کرانه باختری قرار داد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت