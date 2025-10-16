باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمد اخوان در مراسم سالگرد شهادت سرلشکر شهید نورعلی شوشتری اظهار کرد: راهبرد کنونی نیروی زمینی، تداوم قوی‌تر مسیر عملیاتی شهید شوشتری با تکیه بر امنیت توسعه‌محور، محرومیت‌زدایی و هوشمندسازی نیرو است.

وی با اشاره به شهادت شهید شوشتری و محمدزاده در ۲۶ مهر ۱۳۸۸، گفت: این خون پاک را انسجام منطقه‌ای شد. انگیزه، ابتکار، شجاعت، و ایده‌پردازی شهید نورعلی در تأمین امنیت پایدار باید به‌عنوان استراتژی و فلسفه عملیاتی در مراکز آموزشی نظامی تدریس شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی یادآور شد: اصرار شهید شوشتری برای رسیدگی به سلامت مردم منجر به اعزام بیش از ۶۰ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رایگان در استان سیستان و بلوچستان شد که در اعتمادسازی بسیار مؤثر بود.

سردار اخوان با تاکید بر اجرای برنامه‌های تحول و پیشرفت نیروی زمینی گفت: در حال تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی هستیم؛ توسعه تاکتیک‌های نوین، پیاده‌سازی نظام بهره‌وری و هوشمندسازی نیرو و استفاده از هوش مصنوعی جزو برنامه‌های اصلی ماست تا رزمندگان در پرتو نورانی شهید شوشتری، نعمت امنیت و آسایش را تداوم بخشند.

منبع: ایسنا