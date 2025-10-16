سخنگوی کرملین، هشدار داد که تحویل موشک‌های تاماهاوک آمریکایی به اوکراین تنش‌ها را به سطحی جدید می‌رساند و عواقب جدی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اشاره کرد که  تحویل موشک‌های تاماهاوک آمریکایی به مقامات اوکراینی، تنش‌ها را به سطحی جدید خواهد رساند. 

وی در اظهار نظری اعلام کرد:  ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، این ارزیابی را مطرح کرده و هشدار داده‌اند که این اقدام تشدید تنش‌ها عواقب جدی خواهد داشت. ما بار‌ها در مورد آن صحبت کرده‌ایم. این یک گام بسیار بزرگ به سوی سطحی جدید از تشدید تنش‌ها خواهد بود.

پسکوف همچنین تاکید کرد که موضع مسکو برای آمریکا و اوکراین کاملا روشن است. در خصوص استفاده احتمالی از موشک‌های تاماهاوک توسط ارتش اوکراین، پسکوف تاکید کرد که نیرو‌های مسلح روسیه تمام تلاش خود را برای تامین امنیت کشور خود خواهند کرد. 

پیش‌تر، شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع گزارش داده بود که مقامات اوکراینی یک استراتژی حساب‌شده، با موافقت آمریکا، برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه در پیش گرفته‌اند. این شبکه افزود که آمریکا تبادل اطلاعات خود را با مقامات اوکراینی افزایش داده تا اهدافی عمیق‌تر در داخل روسیه را هدف قرار دهند. 

منبع: النشره

برچسب ها: موشک تاماهاوک ، جنگ اوکراین
