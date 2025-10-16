وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ جوان ماهری در کشور بیکار نیست زیرا آموختن مهارت، توانمندی به دنبال دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد میدری شامگاه پنجشنبه در افتتاحیه بیست و دومین همایش مسابقات ملی مهارت ایران که به میزبانی اصفهان و با حضور رئیس جمهور در مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اصفهان(سالن اجلاس سران) برگزار شد افزود: حدود ۷۰ درصد نیروی کار کشور نیازمند آموزش‌های مهارتی هستند.

وی با بیان اینکه آینده هر کشور توسط مهارت‌آموزان و نیروی کار ماهر شکل می‌گیرد، افزود: در تاریخ بشر، تحولات و پیشرفت ها نتیجه تلاش دانشمندان و تکنیسین‌های ماهر بوده است.

میدری با بیان اینکه فراگیری مهارت سهم به سزایی در حل مشکلات اقتصادی کشور دارد افزود: دولت برنامه‌ریزی کرده است تا عدالت آموزشی و تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را محقق کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این چشم انداز با هم افزایی وزارت تعاون، آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی، مهارت‌آموزی را دگرگون می‌کند و ایران را در این حوزه به سطحی جدید می‌رساند.

میدری گفت: مشارکت فعال، با انگیزه و عملی نسل جوان در مقوله مهارت آموزی پیشران برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

منبع ایرنا