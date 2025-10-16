باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پاپ لئو چهاردهم استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیریهای مدرن را محکوم و خاطرنشان کرد که این امر مردم را از اساسیترین حق خود محروم میکند: «حق زندگی».
پاپ در سخنرانی خود در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس نهاد خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد که توسط دفتر مطبوعاتی واتیکان منتشر شد، گفت: «در درگیری فعلی بار دیگر از غذا به عنوان سلاح استفاده کردهاند. ما شاهد استفاده مداوم از این استراتژی ظالمانه هستیم که مردان، زنان و کودکان را به گرسنگی محکوم میکند و آنها را از یک حق اساسی - حق زندگی - محروم میسازد.»
پاپ لئو چهاردهم تاکید کرد که گرسنگی نشانه اقتصاد بیروح، مدل توسعه بحثبرانگیز و توزیع ناعادلانه منابع است.
شایان ذکر است که پیش از این، گزارش مشترکی توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا (WFP) از وخامت سریع امنیت غذایی در ۱۳ کشور در سراسر جهان، از جمله پنج کشور سودان، فلسطین، سودان جنوبی، هائیتی و مالی در آستانه قحطی و نیازمند مداخله فوری بینالمللی خبر داده بود.
منبع: آر تی