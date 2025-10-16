️روایتی از خیانت آمریکا به دیپلماسی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u0628\u062f\u0639\u0647\u062f\u06cc \u0647\u0627 \u0648 \u0639\u062f\u0627\u0648\u062a \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u063a\u0631\u0628 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0646 \u0646\u06cc\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n