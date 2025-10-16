باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

️روایتی از خیانت آمریکا به دیپلماسی + فیلم

مرور تجربه‌های مذاکره با آمریکا و غرب که هربار با بدعهدی آنها بی ثمر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مروری بر بدعهدی ها و عداوت هایی که آمریکا و غرب در پاسخ به حسن نیتی که ایران در مذاکرات مختلف نشان داده است.

مطالب مرتبط
️روایتی از خیانت آمریکا به دیپلماسی + فیلم
young journalists club

تاکید‌های مکرر رهبر انقلاب به بی فایده بودن مذاکره با آمریکا + فیلم

️روایتی از خیانت آمریکا به دیپلماسی + فیلم
young journalists club

فشار آمریکا به چین برای مذاکره + فیلم

️روایتی از خیانت آمریکا به دیپلماسی + فیلم
young journalists club

با کشیده شدن ماشه، همکاری‌ها با آژانس باید قطع شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اولین آزمایش موشکی با برد ۴۰۰ کیلومتری طالبان + فیلم
۱۴۳۷

اولین آزمایش موشکی با برد ۴۰۰ کیلومتری طالبان + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
تصاویری کمتر دیده شده از داخل آرامگاه داریوش دوم
۷۸۷

تصاویری کمتر دیده شده از داخل آرامگاه داریوش دوم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
لحظه وحشتناک فروریختن سیلوی عظیم غلات در ایلینوی
۶۹۸

لحظه وحشتناک فروریختن سیلوی عظیم غلات در ایلینوی

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
سه عامل نشان‌دهنده مشکل کمر + فیلم
۵۷۶

سه عامل نشان‌دهنده مشکل کمر + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
طلوع خورشید در قطب جنوب + فیلم
۵۵۹

طلوع خورشید در قطب جنوب + فیلم

۲۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.