رئیس جمهور آمریکا پس از تماس طولانی خود با پوتین از پیشرفت قابل توجه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در بوداپست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار خواهد کرد، اما تاریخ دقیقی را اعلام نکرد.

ترامپ تایید کرد که در جریان تماس تلفنی‌اش با پوتین «پیشرفت قابل توجهی» حاصل شده است.

رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از گفتگوی تلفنی طولانی مدت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خبر داد. ترامپ درباره این تماس تلفنی گفت: در حال مکالمه تلفنی با رئیس جمهور پوتین هستم و این مکالمه طولانی در حال حاضر ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا افزود: من و رئیس جمهور پوتین به محض تمام شدن این تماس تلفنی، مضمون و نتایج آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.

نشریه آمریکایی اکسیوس پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ و پوتین امشب و در آستانه نشست آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، تلفنی گفتگو خواهند کرد. منابع رسانه‌ای اعلام کردند که ولودیمیر زلنسکی در دیدار خود با ترامپ سعی خواهد کرد تا نظر او را درباره فروش سلاح به اوکراین تغییر دهد.

در همین حال  دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز پیش از تماس ترامپ و پوتین تاکید کرد که  تحویل موشک‌های تاماهاوک آمریکایی به مقامات اوکراینی، تنش‌ها را به سطحی جدید خواهد رساند.

منبع: النشره

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، دونالد ترامپ ، ولادیمیر پوتین
