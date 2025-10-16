باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود ادعا کرد که اگر جنبش حماس به هدف قرار دادن گروه‌ها و همدستان (رژیم) اسرائیل در غزه ادامه دهد، آتش‌بس را پایان خواهد داد.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: «اگر حماس به کشتن افراد در غزه ادامه دهد، که این جزء توافق نبود، ما چاره‌ای جز ورود و کشتن آنها نخواهیم داشت. از توجه شما به این موضوع متشکریم!»

به نظر می‌رسد این بیانیه نشان‌دهنده تغییر موضع ترامپ است که اوایل این هفته از سرکوب برخی گروه‌ها توسط حماس حمایت کرده بود.

ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «آن‌ها (حماس) چند باند را که خیلی بد بودند، خیلی خیلی بد، از بین بردند. آنها را از بین بردند و تعدادی از اعضای باند را کشتند؛ و اگر بخواهم با شما صادق باشم، این موضوع خیلی من را آزار نداد. اشکالی ندارد.»

ترامپ روز چهارشنبه به سی‌ان‌ان گفت که در حال انجام «تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع است» و اینکه «این می‌تواند کار گروه‌های دیگر باشد.»

شایان ذکر است که مناطقی در شمال غزه از اواسط هفته شاهد درگیری نهاد‌های امنیتی مقاومت، با افرادی است که با نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی همکاری دارند.

گروه‌های مقاومت فلسطین روز گذشته ضمن تمجید از عملیات پاکسازی موسسات امنیتی در نوار غزه، تاکید کردند که «فلسطین جایی برای مزدوران دشمن صهیونیستی نیست». در بیانیه این گروه‌ها آمده است: «تاکید می‌کنیم که عملیات امنیتی اخیر مورد حمایت تمام گروه‌های فلسطینی است، این عملیات که با هدف بازگرداندن امنیت و ثبات و تعقیب باند‌های مزدور و جنایتکاران و دنباله رو‌های دشمن صهیونیستی انجام می‌شود، پشتیبانی نهاد‌های امنیتی مقاومت را با خود دارد».

گروه‌های مقاومت تاکید کردند: «جایی برای مزدوران، قاتلان، راهزنان وجود ندارد و هرکس که ثابت شود در این جنایت‌ها دست دارد، طبق قانون انقلابی فلسطین مجازات خواهد شد و هیچ کسی در مصونیت نخواهد بود».

منبع: الجزیره