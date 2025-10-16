باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهارداشت:ترافیک‌سنگین‌در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه، آزادراه تهران – پردیس محدوده بابایی گزارش شده است.

وی ادامه داد:تردد روان در محورهای هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) را شاهد هستیم.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین محدوده های استاندارد و گلشهر و آزادراه تهران - قم محدوده تورقوز آباد را شاهد هستیم.