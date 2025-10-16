وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین افتتاحیه بیست و دومین مسابقات ملی مهارت با تأکید بر نقش محوری مهارت‌آموزی در رشد اقتصادی و اشتغال کشور گفت: ورود به عرصه تحولات اقتصادی بدون اتکا به نیروی ماهر و آموزش‌دیده ممکن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"احمد میدری" در ابتدای سخنان خود با تقدیر از حضور رئیس جمهور پزشکیان اظهار کرد: حضور شخص رئیس‌جمهور در این مراسم به این دلیل است که آینده هر کشوری را مهارت‌آموزان رقم می‌زنند. همان‌طور که در انقلاب صنعتی، تکنسین‌ها و نیرو‌های ماهر نقش کلیدی داشتند، امروز نیز تحول در اقتصاد و تولید به نیروی کار آموزش‌دیده وابسته است.

وی با اشاره به تجربه انقلاب بخار و عصر اینترنت افزود: همان‌قدر که نقش دانشمندان در پیشرفت بشری مهم بوده، نیرو‌های ماهر در واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز تحولات بزرگی را رقم زده‌اند.

هیچ نیروی ماهری بیکار نمی‌ماند

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۷۰ درصد نیروی کار در ایران و جهان نیازمند آموزش مستمر هستند، تأکید کرد: هیچ جوان ماهری در ایران بیکار نیست. با مهارت‌آموزی می‌توان توانمندسازی واقعی را رقم زد و زمینه را برای ورود به تحولات بزرگ اقتصادی فراهم کرد.

وی افزود: در دولت چهاردهم این آمادگی وجود دارد که کشور وارد عصر جدیدی از مهارت‌آموزی شود؛ عصری که عدالت آموزشی و تحول در نظام مهارت‌آموزی در اولویت قرار گرفته است.

 

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تحول در مهارت‌آموزی

 

میدری با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این زمینه گفت: وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کسور با همکاری اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و شرکت‌های خصوصی در تلاش‌اند تا تحولی بنیادین در حوزه مهارت‌آموزی ایجاد کنند.

 

او با استفاده از تعبیر «لیلةالقدر مهارت‌آموزی» تأکید کرد: این دولت می‌تواند نقطه عطفی در شکوفایی استعداد‌های جوانان و توانمندسازی نیروی کار باشد.

 

 

جوانان موتور اجرای تحول اداری

 

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت نقش اجرا در موفقیت برنامه‌ها خاطرنشان کرد: گاهی سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد، اما دست اجرا به حرکت درنمی‌آید. امروز شما جوانان قهرمان مهارت‌آموزی می‌توانید این دست‌های اجرایی کشور را به حرکت درآورید.

میدری گفت: ما آمادگی تحول را داریم، اما این تحول تنها با حضور و انرژی جوانان محقق می‌شود. شما انتخاب بزرگی کرده‌اید و می‌توانید تغییر را در جای‌جای وطن رقم بزنید.

بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در ۳۸ رشته با حضور بیش از ۷۰۰ با حضور بیش از ۷۰۰ رقابت‌کننده از سراسر ایران و در ۳۸ رشته مهارتی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از میان ۱۰ هزار نفر در مراحل شهرستانی و استانی انتخاب شده‌اند و در کنار آنان نزدیک به یک هزار کارشناس، مجری و مهمان در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

مسابقات ملی مهارت با ایجاد شور و نشاط و تحریک اشتیاق جوانان، الهام‌بخش مهارت‌آموزی و زمینه‌ساز تربیت انسان‌های توانمند و توسعه‌نگر است که در کشور ما سابقه تاریخی چهل و پنج ساله دارد و تجربه برگزاری مسابقات ملی مهارت، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و حضور در چندین دوره مسابقه جهانی مهارت، موجبات اصلاح گام به گام این فرآیند را فراهم آورده و منجر به کاهش سطح اختلاف مسابقات ملی با مسابقات جهانی شده‌است.

بیست و دومین مسابقات ملی مهارت از امروز تا ۲۷ مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

