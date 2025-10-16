در مراسم برترین‌های آسیا ۲۰۲۵ عناوین برترین بازیکن فوتسال آسیا و مربی زن به سالار آقاپور و مرضیه جعفری از ایران رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بهترین های سال ۲۰۲۵ فوتبال آسیا در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد و افراد برتر در هر بخش انتخاب و معرفی شدند.

فدراسیون فوتبال ایران در بخش بهترین فدراسیون‌های پلاتینوم آسیا، مرضیه جعفری در بخش بهترین مربی زن، مهدی طارمی در بخش بهترین لژیونر و مسلم اولادقباد و سالار آقاپور در بخش بهترین بازیکن فوتسال آسیا، نامزدهای ایران در مراسم امشب بودند که در این بین جعفری و آقاپور توانستند عناوین برترین مربی زن و برترین بازیکن فوتسال آسیا را کسب کنند.

برترین های آسیا در هر بخش بدین شرح است:

جایزه فدراسیون برتر آسیا (یاقوت)
فدراسیون فوتبال لائوس

جایزه فدراسیون برتر آسیا (طلا)
فدراسیون فوتبال هنگ‌کنگ

جایزه فدراسیون برتر آسیا (الماس)
فدراسیون فوتبال تایلند

جایزه فدراسیون برتر آسیا (پلاتینوم)
فدراسیون فوتبال عربستان

جایزه بهترین فدراسیون منطقه‌ای آسیا
فدراسیون فوتبال جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (برنز)
فدراسیون فوتبال بنگلادش

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (نقره)
اتحادیه فوتبال مالزی

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (طلا)
اتحادیه فوتبال امارات

جایزه برترین سرمربی زن فوتبال آسیا
مرضیه جعفری (خاتون بم، ایران)

جایزه بهترین سرمربی مرد فوتبال آسیا
ری سونگ‌هو (تیم زیر ۲۰ سال زنان کره شمالی، کره شمالی)

جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال مردان
سالار آقاپور (گهر زمین، ایران)

بهترین لژیونر سال در بخش مردان
لی کانگ‌این (پاری‌سن‌ژرمن، کره جنوبی)

بهترین لژیونر سال در بخش زنان
مایکا هامانو (چلسی، ژاپن)

جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا در بخش مردان
الکس بادولاتو (ملبورن ویکتوری، استرالیا)

جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا در بخش زنان
چوئی ایل‌سون (تیم ۴.۲۵ کره شمالی)

جایزه ویژه داوران
علیرضا فغانی، آنتون شتینین و اشلی بیچام (استرالیا)

جایزه بهترین بازیکن زن فوتبال آسیا
هانا تاکاهاشی (اوراوا رد دایموندز، ژاپن)

جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال آسیا
سالم الدوسری (الهلال، عربستان)

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
همیشه فوتسال آبروی ایران بوده تو آسیا

مرضیه جعفری هم عالی بود وگرنه فقط فوتسال رو داریم دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
تبریک به هردو عزیز
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
این جایزه بهترین لژیونر و برترین بازیکن آسیا دیگه چه صیغه ای هست هردوش باید یکی باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
تبریک به آقاپور و خانوم جعفری
۰
۰
پاسخ دادن
