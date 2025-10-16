باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در جریان بازدید میدانی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، محور اصلی برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی است و تمام ابزار‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری در اختیار بخش صنعت قرار دارد.

او با اشاره به جایگاه ویژه واحد‌های صنعتی فارس در سطح ملی و بین‌المللی افزود: برخی واحد‌های استان محصولاتی تولید می‌کنند که علاوه بر خودکفایی کشور، ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی قرار داده است و این افتخاری بزرگ برای صنعت استان و کشور محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۶۸۰ قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده و ۳۶۰۰ واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ۴۸ هزار نفر در حال فعالیت هستند.

برنهاد با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی بزرگ شیراز بیان کرد: این شهرک با مساحت ۱۱۹۰ هکتار دارای بیش از ۴۷۶۰ قرارداد و ۲۵۰۰ واحد بهره‌بردار است که برای بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

او با تأکید بر رفع چالش‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه تأمین برق، گفت: در این زمینه جلساتی با شرکت برق منطقه‌ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز برگزار شده و احداث پست برق جدید برای تأمین نیاز واحد‌ها در دستور کار قرار دارد.

برنهاد تأکید کرد: همه توان خود را برای تسهیل فعالیت صنعتگران، رفع موانع و پشتیبانی از تولید به‌کار گرفته‌ایم تا مسیر رشد پایدار صنعتی در استان هموار شود.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صمت نیز در حاشیه این بازدید با تأکید بر تحقق شعار سال با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: هدف از این بازدید‌ها فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش بروکراسی‌های اداری است.

علیرضا ابراهیمی افزود: بازرسی‌ها در وزارت صمت با رویکردی تخصصی و راهبردی انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد و مسیر فعالیت واحد‌های صنعتی تسهیل شود.

مدیرکل بازرسی وزارت صمت، دریافت مستقیم پیشنهاد‌ها و شکایات صنعتگران و پیگیری آنها تا حصول نتیجه را از اولویت‌های این اداره‌کل دانست و تصریح کرد: ارتباط میدانی با تولیدکنندگان و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آنان، به تصمیم‌سازی دقیق‌تر در سطح وزارتخانه کمک می‌کند.

ابراهیمی در پایان بیان کرد: تحقق شعار سال نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های پشتیبان تولید و بخش خصوصی است و وزارت صمت با رویکردی جهادی و تسهیل‌گر، در مسیر رفع موانع و رشد سرمایه‌گذاری گام برمی‌دارد.

در این بازدید میدانی، علیرضا ابراهیمی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صمت به همراه هیأتی از چهار مجموعه تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرد.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس