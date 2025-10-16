مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صمت با تأکید بر تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: هدف از بازدیدهای میدانی، حمایت عملی از فعالان اقتصادی، کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل مسیر تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در جریان بازدید میدانی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، محور اصلی برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی است و تمام ابزار‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری در اختیار بخش صنعت قرار دارد.

او با اشاره به جایگاه ویژه واحد‌های صنعتی فارس در سطح ملی و بین‌المللی افزود: برخی واحد‌های استان محصولاتی تولید می‌کنند که علاوه بر خودکفایی کشور، ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی قرار داده است و این افتخاری بزرگ برای صنعت استان و کشور محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۶۸۰ قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده و ۳۶۰۰ واحد بهره‌بردار با اشتغال بیش از ۴۸ هزار نفر در حال فعالیت هستند.

برنهاد با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی بزرگ شیراز بیان کرد: این شهرک با مساحت ۱۱۹۰ هکتار دارای بیش از ۴۷۶۰ قرارداد و ۲۵۰۰ واحد بهره‌بردار است که برای بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

او با تأکید بر رفع چالش‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه تأمین برق، گفت: در این زمینه جلساتی با شرکت برق منطقه‌ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز برگزار شده و احداث پست برق جدید برای تأمین نیاز واحد‌ها در دستور کار قرار دارد.

برنهاد تأکید کرد: همه توان خود را برای تسهیل فعالیت صنعتگران، رفع موانع و پشتیبانی از تولید به‌کار گرفته‌ایم تا مسیر رشد پایدار صنعتی در استان هموار شود.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صمت نیز در حاشیه این بازدید با تأکید بر تحقق شعار سال با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: هدف از این بازدید‌ها فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش بروکراسی‌های اداری است.

علیرضا ابراهیمی افزود: بازرسی‌ها در وزارت صمت با رویکردی تخصصی و راهبردی انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد و مسیر فعالیت واحد‌های صنعتی تسهیل شود.

مدیرکل بازرسی وزارت صمت، دریافت مستقیم پیشنهاد‌ها و شکایات صنعتگران و پیگیری آنها تا حصول نتیجه را از اولویت‌های این اداره‌کل دانست و تصریح کرد: ارتباط میدانی با تولیدکنندگان و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آنان، به تصمیم‌سازی دقیق‌تر در سطح وزارتخانه کمک می‌کند.

ابراهیمی در پایان بیان کرد: تحقق شعار سال نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های پشتیبان تولید و بخش خصوصی است و وزارت صمت با رویکردی جهادی و تسهیل‌گر، در مسیر رفع موانع و رشد سرمایه‌گذاری گام برمی‌دارد.

در این بازدید میدانی، علیرضا ابراهیمی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایت‌های وزارت صمت به همراه هیأتی از چهار مجموعه تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرد.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس

برچسب ها: شهرک‌های صنعتی فارس ، صمت ، تولید ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
سرمایه‌گذاری صنعتی با ظرفیت‌های ترانزیتی ویژه برای تجارت جهانی در فارس
اکرمی:
مشکلات صنعتگران تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود
تولید سالانه ۲۴۰ هزار تن سیب در شهرستان سپیدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوی سیاسی و تحقیرآمیز آمریکا برای نجات رژیم صهیونیستی در نشست شرم الشیخ
شارژر تلفن همراه، خانه را به آتش کشید
۵ کشته و ۳ مصدوم بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ و پارس در جاده سپیدان_شیراز
بحران چاقی در ایران؛ از افزایش ۵۰ درصدی جهانی تا اثرات مخرب بر باروری زنان در شیراز
صندوق صعب‌العلاج با کمبود اعتبار مواجه است
مشکلات اساسی نظام سلامت نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازپرداخت و تقویت نقش خیرین است
ارگ کریمخانی؛ قلب تپنده تاریخ زندیه در مرکز شیراز + تصاویر
آخرین اخبار
ارگ کریمخانی؛ قلب تپنده تاریخ زندیه در مرکز شیراز + تصاویر
۵ کشته و ۳ مصدوم بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ و پارس در جاده سپیدان_شیراز
مشکلات اساسی نظام سلامت نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازپرداخت و تقویت نقش خیرین است
شارژر تلفن همراه، خانه را به آتش کشید
صندوق صعب‌العلاج با کمبود اعتبار مواجه است
بحران چاقی در ایران؛ از افزایش ۵۰ درصدی جهانی تا اثرات مخرب بر باروری زنان در شیراز
شوی سیاسی و تحقیرآمیز آمریکا برای نجات رژیم صهیونیستی در نشست شرم الشیخ
مجوزهای بدون نام، محرک سرمایه‌گذاری در لامرد