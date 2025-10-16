پزشکیان درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت سردار علیرضا افشار تصریح کرد: سردار افشار از چهره‌های برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سال‌ها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان صرف کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز ایشان، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

سردار افشار از چهره‌های برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سال‌ها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان صرف کرد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور اسلامی ایران

برچسب ها: پیام تسلیت ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج حسین مهدیان خیّرِ نیکوکار
اهدای تابلوی چهره رئیس‌جمهور به پزشکیان + فیلم
دوچرخه سواری پزشکیان در اصفهان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام رهبر انقلاب توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی به پوتین ارائه شد
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج حسین مهدیان خیّرِ نیکوکار
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
ابراز خرسندی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر نسبت به روند مثبت روابط
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
بقائی بر حل و فصل اختلافات میان پاکستان و افغانستان از طریق دیپلماسی تاکید کرد
قائم‌پناه: سه‌برابر پارسال گازوئیل ذخیره کرده‌ایم
ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
عراقچی با وزیر امور خارجه بلاروس دیدار کرد
آخرین اخبار
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار افشار
پیام رهبر انقلاب توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی به پوتین ارائه شد
ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
معاون نیروی زمینی سپاه: تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی را آغاز کرده‌ایم
دیدار نماینده فلسطین با وزیر امور خارجه
اهمیت اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی با گذشت زمان نمایان‌تر می‌شود
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج حسین مهدیان خیّرِ نیکوکار
بقائی بر حل و فصل اختلافات میان پاکستان و افغانستان از طریق دیپلماسی تاکید کرد
عراقچی با وزیر امور خارجه بلاروس دیدار کرد
نگاهداری: باید رویکرد هیبریدی را در حکمرانی کشور پیش بگیریم
ابراز خرسندی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر نسبت به روند مثبت روابط
قائم‌پناه: سه‌برابر پارسال گازوئیل ذخیره کرده‌ایم
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
سردار علیرضا افشار دار فانی را وداع گفت
توقف فعالیت سفارت آمریکا در ایران باعث پیروزی انقلاب شد/ برخی از آزادی بیان سوءاستفاده می‌کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۴ مهر
کشور‌های اسلامی باید همچون اعضای یک پیکر واحد در مسیر صلح و برادری گام بردارند