باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه اعلام کرد که یک هیات رهبری عالی رتبه حماس شامگاه پنجشنبه به دعوت مقامات سازمان اطلاعات عمومی مصر و بدون اعلام قبلی وارد قاهره شد. این هیات شامل چندین نفر از اعضای دفتر سیاسی این جنبش به ریاست زاهر جبارین، مسئول حماس در کرانه باختری است.

این منبع تایید کرد که قاهره در ساعات آینده میزبان یک نشست گسترده فلسطینی برای بحث در مورد تشکیل کمیته‌ای برای اداره غزه، به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس پس از جنگ، خواهد بود.

منابع همچنین اعلام کردند که هیاتی از جنبش جهاد اسلامی به ریاست زیاد النخاله و معاونش تا ساعتی دیگر وارد قاهره خواهند شد و در آنجا جلسات جداگانه‌ای بین گروه‌های فلسطینی و میانجیگران در قاهره برگزار خواهند کرد.

از سویی دیگر ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح برای تردد افراد با هماهنگی طرف مصری در حال انجام است و توضیح داد که تاریخ بازگشایی گذرگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارتش این رژیم تروریستی در بیانیه خود تاکید کرد که از گذرگاه رفح برای عبور کمک‌های بشردوستانه استفاده نخواهد شد و ادعا کرد که ورود کمک‌ها به نوار غزه همچنان از طریق گذرگاه کرم ابوسالم و سایر گذرگاه‌ها انجام می‌شود.

این درحالی است که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) تایید کرد که مقادیر کافی مواد غذایی در خارج از نوار غزه برای تامین نیاز‌های مردم به مدت سه ماه دارد، اما با وجود آتش‌بس، اسرائیل همچنان از ورود آنها به نوار غزه منع ممانعت است.

منبع: فلسطین الان