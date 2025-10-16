هیات‌های فلسطینی به ریاست رهبران ارشد خود به قاهره سفر کردند تا درباره آینده غزه صحبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع آگاه اعلام کرد که یک هیات رهبری عالی رتبه حماس شامگاه پنجشنبه به دعوت مقامات سازمان اطلاعات عمومی مصر و بدون اعلام قبلی وارد قاهره شد. این هیات شامل چندین نفر از اعضای دفتر سیاسی این جنبش به ریاست زاهر جبارین، مسئول حماس در کرانه باختری است.

این منبع تایید کرد که قاهره در ساعات آینده میزبان یک نشست گسترده فلسطینی برای بحث در مورد تشکیل کمیته‌ای برای اداره غزه، به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس پس از جنگ، خواهد بود.

منابع همچنین اعلام کردند که هیاتی از جنبش جهاد اسلامی به ریاست زیاد النخاله و معاونش تا ساعتی دیگر وارد قاهره خواهند شد و در آنجا جلسات جداگانه‌ای بین گروه‌های فلسطینی و میانجیگران در قاهره برگزار خواهند کرد.

از سویی دیگر ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که مقدمات بازگشایی گذرگاه رفح برای تردد افراد با هماهنگی طرف مصری در حال انجام است و توضیح داد که تاریخ بازگشایی گذرگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارتش این رژیم تروریستی در بیانیه خود تاکید کرد که از گذرگاه رفح برای عبور کمک‌های بشردوستانه استفاده نخواهد شد و ادعا کرد که ورود کمک‌ها به نوار غزه همچنان از طریق گذرگاه کرم ابوسالم و سایر گذرگاه‌ها انجام می‌شود.

این درحالی است که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) تایید کرد که مقادیر کافی مواد غذایی در خارج از نوار غزه برای تامین نیاز‌های مردم به مدت سه ماه دارد، اما با وجود آتش‌بس، اسرائیل همچنان از ورود آنها به نوار غزه منع ممانعت است.

منبع: فلسطین الان

برچسب ها: آتش بس غزه ، مقاومت فلسطین
خبرهای مرتبط
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
یگان سایه؛ ارتشی پنهان که اطلاعات اسرائیل را به چالش کشید + فیلم
اقدامات خصمانه رژیم اسرائیل علیه غزه با وجود برقراری آتش بس + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
ائتلاف مالزیایی: اعزام ناوگان هزار کشتی برای شکستن محاصره غزه
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
آخرین اخبار
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
ترکیه در عملیات بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی همکاری می‌کند
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
حماس: پیکر شهدایی که در اسارت بودند، نشانه‌های شکنجه و اعدام‌های صحرایی دارند
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
مجارستان خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال روسیه شد
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
هند تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را رد کرد
تعداد کل پیکر‌های اسرای فلسطینی دریافت‌شده در غزه به ۱۲۰ نفر رسید
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
کرملین: موضوع بشار اسد در دیدار پوتین با الجولانی مطرح نشد
وزارت بهداشت غزه پیکر ۳۰ شهید دیگر را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفت
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
آمار سازمان ملل از شمار تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان
نتانیاهو در میانه بن‌بست نظامی: تکرار ادعاهای واهی علی‌رغم ناکامی در تحقق اهداف جنگ
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود