مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، نقش طرح فشارافزایی پارس جنوبی در مدیریت تراز گازی کشور در سال‌های آینده را مؤثر دانست و گفت: تأمین منابع مالی این طرح ملی باید در دستور کار قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ تورج دهقانی در یکصد و چهارمین نشست انجمن مهندسی گاز ایران با حضور اعضای کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز ایران و جمعی از مدیران‌ و کارشناسان صنعت نفت، اظهار کرد: ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده گاز طبیعی در جهان شناخته می‌شود و لازم است به‌منظور بهره‌مندی بهینه از این ظرفیت، منابع مورد نیاز با اولویت‌بندی دقیق تخصیص یابد.

وی به ضرورت نقش‌آفرینی انجمن‌های تخصصی فعال در صنایع نفت و گاز به‌عنوان بازوی مشاور در این حوزه اشاره کرد و گفت: طرح فشارافزایی نقش مؤثری در مدیریت تراز گازی کشور طی سال‌های پیش‌رو دارد و باید تأمین منابع مالی این طرح ملی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت‌ و گاز پارس با بیان اینکه هزینه‌کرد به‌منظور بهبود و ارتقای صنعت گاز نسبت به گذشته به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر شده است، افزود: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از آغاز برداشت گاز از پارس جنوبی و استمرار روند فزاینده مصرف گاز در کشور، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که به‌منظور تحقق طرح فشارافزایی، هیچ درنگی جایز نیست.

محمدمهدی توسلی‌پور، مجری طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی درباره مقدار برداشت از این میدان، علل و آثار کلان ناترازی گاز و اهمیت اجرای این طرح ملی پرداخت و گفت: نگهداشت نرخ تولید میدان پارس جنوبی، پیشگیری از مهاجرت گاز، مدیریت تراز گازی و تأمین بخش قابل‌توجهی از بنزین مورد نیاز کشور از جمله اهداف راهبردی اجرای طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی است.

طرح فشارافزایی گاز پارس جنوبی افزون بر نقش مؤثر در مدیریت تراز گازی کشور، بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۵۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده و زمینه ارتقای سطح دانش و توانمندی شرکت‌های ایرانی و حمایت از تولید داخل را بیش از پیش فراهم می‌کند. 

برچسب ها: انرژی ، بنزین
خبرهای مرتبط
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
اختیار اصلاح قیمت بنزین به دولت واگذار شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
ایران در حذف پول فیزیکی در دنیا مقام اول را دارد
افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
ورود سامانه بارشی جدید به نوار شمالی کشور از امشب
آخرین اخبار
تأمین بنزین کشور با استفاده از طرح فشارافزایی پارس جنوبی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
ورود سامانه بارشی جدید به نوار شمالی کشور از امشب
ایران در حذف پول فیزیکی در دنیا مقام اول را دارد
ورود صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان خرد
صرفه‌جویی ۴ همتی با راه اندازی خط لوله پارس/ ترافیک نفتکش‌ها کاهش یافت
جذب سرمایه بیش از ۶۶۶ میلیون دلاری بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه
یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه
افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در انتقال برق و توسعه فناوری‌های نوین انرژی
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن