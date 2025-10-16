سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق یک کارگاه مبل سازی در خیابان مرتضی‌گرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۷:۱۰ عصر امروز، حادثه‌ای به آدرس خیابان مرتضی گرد، خیابان نرگس به نیرو‌های آتش‌نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله نیرو‌های ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه کارگاه ۲۵۰ متری مبل سازی با سقف شیروانی بوده که کاملاً شعله ور شده بود. حریق به کارگاه مجاور نیز سرایت کرده بود و نیرو‌های آتش نشانی از چند جهت عملیات را آغاز و حریق به موقع اطفا شد.

ملکی بیان داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت.

منبع: مهر

برچسب ها: حریق ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
مهار آتش‌سوزی ساختمانی مجاور هتل در خیابان سعدی و نجات ۸۵ نفر
آتش‌سوزی گسترده در چند مغازه تجاری بابل
نکات بسیار مهم در رابطه با قوانین وسایل گرمایشی و گازی در منازل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شناسایی انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار
ثانیه‌های طلایی پس از حادثه رانندگی که باید جدی گرفته شوند + فیلم
تمام مأموران عملیاتی پلیس تهران به دوربین البسه مجهز هستند
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
تسهیل دسترسی بیماران با ارتقای خدمات دارویی در داروخانه‌های هلال‌احمر
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
زاکانی: انرژی‌های پاک یکی از محور‌های مهم همکاری تهران با شهر‌های چین است
برگزاری میزخدمت مرکز وکلا در کلیسا
آخرین اخبار
حریق یک کارگاه مبل سازی در خیابان مرتضی‌گرد تهران
آینده هر کشوری را مهارت‌آموزان رقم می‌زنند/ هیچ نیروی ماهری بیکار نمی‌ماند
افزایش ۲ برابری اعزام‌های عتبات برای آبان ماه /تنوع بسته‌های زمینی و هوایی سفر
ثانیه‌های طلایی پس از حادثه رانندگی که باید جدی گرفته شوند + فیلم
چمران: با قرارگرفتن شورا‌ها در مسیر اصلی، بار سنگین دولت کم خواهد شد
زاکانی: انرژی‌های پاک یکی از محور‌های مهم همکاری تهران با شهر‌های چین است
اجازه ورود غربالگران بینایی به مهد‌های کودک داده نمی‌شود
برگزاری میزخدمت مرکز وکلا در کلیسا
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
تسهیل دسترسی بیماران با ارتقای خدمات دارویی در داروخانه‌های هلال‌احمر
ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
تمام مأموران عملیاتی پلیس تهران به دوربین البسه مجهز هستند
شناسایی انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد