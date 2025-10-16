دستیار کرملین می‌گوید روسای جمهور آمریکا و روسیه در مکالمه تلفنی امشب خود پیرامون ارسال موشک‌های دوربرد آمریکایی به اوکراین صحبت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار کرملین اعلام کرد که در روز‌های آینده «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف» همتای روسی او برای آماده‌سازی دیدار دو جانبه پوتین و ترامپ صحبت خواهند کرد. اوشاکوف افزود که زمان برگزاری این نشست به چگونگی پیشرفت کار‌های مقدماتی بستگی دارد.

او گفت که این دو رئیس جمهور، همچنین در مورد احتمال عرضه موشک‌های کروز تاماهاک آمریکایی به اوکراین بحث کرده‌اند. اوشاکوف در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین نظر خود را مبنی بر اینکه موشک‌های تاماهاک وضعیت میدان نبرد را تغییر نخواهند داد، بلکه به روابط بین آمریکا و روسیه آسیب قابل توجهی وارد می‌کنند، تکرار کرد.»

این مقام روسی همچنین گفت ترامپ از پتانسیل عظیم همکاری اقتصادی بین ایالات متحده و روسیه پس از پایان جنگ در اوکراین صحبت کرده است.

در ادامه، دستیار کرملین اعلام کرد که تماس امشب ترامپ و پوتین، به ابتکار مسکو انجام شده است. به گفته این مقام روسی، ترامپ بوداپست را به عنوان محل برگزاری نشست پیشنهاد کرده و پوتین بلافاصله موافقت کرده است.

ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا ساعاتی پیش به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. ترامپ این مکالمه را «سازنده» توصیف کرد و گفت که با پوتین توافق کرده است در مجارستان دیدار دو جانبه داشته باشند. این مکالمه تلفنی در زمانی انجام شد که قرار است رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن سفر کند. زلنسکی فردا در کاخ سفید با ترامپ دیدار خواهد کرد و گفته می‌شود ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین، از جمله مهم‌ترین محور‌های گفتگوی آنها خواهد بود.

موشک تاماهاک یک موشک کروز دوربرد آمریکایی است که می‌تواند اهداف را تا بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر دورتر با دقت بالا هدف قرار دهد. زلنسکی اخیرا درخواست‌های خود برای دریافت این موشک از آمریکا را افزایش داده تا بتواند اعماق خاک روسیه را هدف قرار دهد. 

کارشناسان می‌گویند ارسال این موشک‌ها به اوکراین تا حدی بعید به نظر می‌رسد، زیرا تنش‌ها را بالا خواهد برد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، دونالد ترامپ ، اوشاکوف
