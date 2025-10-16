بغض صهیون از رویش دوباره حماس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u0633\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0630\u0641 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0627\u0630\u0639\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u062c\u0646\u06af \u063a\u0632\u0647 \u062a\u0633\u0644\u0637 \u0648 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n