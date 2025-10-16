باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بغض صهیون از رویش دوباره حماس + فیلم

تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد هدف جنگ در غزه حذف حماس، اما محقق نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از اعضای کنست رژیم صهیونیستی با تایید گزارش تلویزیون این رژیم درباره ناکامی اسرائیل در حذف حماس اذعان کرد نتیجه جنگ غزه تسلط و حکومت کامل حماس در غزه است.

