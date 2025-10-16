باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار دو وزیر ضمن تبادل نظر راجع به روابط دوجانبه ایران-مالی، در مورد راه‌های گسترش روابط اقتصادی-تجاری دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

مقرر گردید جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اولین فرصت ممکن برگزار شود. در این دیدار همچنین بر اهمیت تقویت همکاری‌ها بین دو کشور در سطح سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی تاکید شد.

اهمیت ارتقای همبستگی و همکاری فیمابین کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برای صیانت از حقوق و منافع جنوب جهانی، موضوع فلسطین، همکاری‌های ایران-آفریقا از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت