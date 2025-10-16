باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نادر زارعی مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز در جلسه مدیریت بحران نی‌ریز، با اشاره به جایگاه ویژه انجیر نی‌ریز، اظهار کرد: انجیرستان‌های نی‌ریز میراث ارزشمند گذشتگان ما هستند که گرمای شدید تابستان امسال، سبب کاهش حدود ۷۰ درصدی محصول انجیر و حذف بیش از ۱۰ هزار نفر روز اشتغال، در فصل برداشت شده است.

او گفت: وضعیت انجیرستان‌ها بر اثر چندین سال خشکسالی، بحرانی است و از گردنه نی‌ریز - استهبان تا دره پلنگان، خزان زودرس درختان انجیر مشاهده می‌شود.

زارعی بیان کرد: کدام صنعت را می‌شناسید که با کمترین سرمایه‌گذاری، مصرف حداقلی آب و بدون تاثیر بر ناترازی برق و گاز، چنین ظرفیت و حجم اشتغالی ایجاد کند؟ پدیده‌هایی همچون خشکیدگی تالاب بختگان و تغییرات اقلیمی، این قابلیت ارزشمند را تهدید کرده است.

بهنام رئیس اداره هواشناسی نی‌ریز نیز با اشاره به وضعیت اقلیمی شهرستان، گفت: در هیچ‌یک از ایستگاه‌های هواشناسی نی‌ریز، میزان بارش سال زراعی جاری به میانگین بلندمدت نرسیده است.

او تصریح کرد: در نیمه دوم سال زراعی، دما بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و تعداد روز‌های داغ افزایش یافته و این شرایط سبب بروز تنش گرمایی در باغ‌های پسته، انجیر و بادام و افزایش نیاز آبی گیاهان شده است.

رئیس اداره هواشناسی نی‌ریز افزود: با توجه به قرار گرفتن شهرستان نی ریز بر روی کمربند بیابانی، ۲ عامل مهم وجود دریاچه بختگان و طشک در مجاورت این شهرستان و عبور رشته کوه‌های زاگرس باعث تعدیل اقلیم در این شهرستان شده است و در صورت وجود نداشتن این ۲ فاکتور جغرافیایی، آب و هوای این شهرستان بیابانی و کویری می‌شد.

صفایی رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نی‌ریز نیز در تشریح اثرات زیست‌محیطی خشکیدگی تالاب بختگان گفت: خشک‌شدن بستر نمکی دریاچه سبب افزایش بازتاب نور خورشید، بالا رفتن دمای نزدیک سطح زمین، کاهش صعود هوای مرطوب و در نتیجه کاهش بارش‌های محلی شده است که این پدیده‌ها به‌صورت هم‌افزا موجب تشدید بیابان‌زایی و کاهش تاب‌آوری بوم‌سازگان (اکوسیستم) منطقه می‌شود.

او ادامه داد: خشکیدگی تالاب بختگان نه تنها یک معضل محلی بلکه یک بحران بوم‌شناختی و اقلیمی گسترده است که بر کشاورزی، محیط‌زیست و معیشت مردم شهرستان نی‌ریز تأثیر گذاشته است.

نی ریز در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.