باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بعد از تعطیلات فیفا دی و بازیهای دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر تیمهای روسیه و تانزانیا از امروز شروع میشود و در یکی از حساسترین بازی ها، تیم استقلال به مصاف مس رفسنجان میرود. علاوه بر این، قرار بود بازی تراکتور و ملوان روز پنج شنبه برگزار شود، اما این بازی به علت دعوت ۵ بازیکن تراکتور به تیم ملی فوتبال و بازی این تیم در لیگ نخبگان آسیا به زمان دیگری موکول شد.
تیم گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال توانست تیم پرسپولیس را در خانه اش متوقف کند و با امتیاز به شهر خود برگردد. این تیم کرمانی با ۲ برد، ۳ مساوی و یک باخت و کسب ۹ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.
شاگردان مهدی تارتار به دنبال پیروزی خانگی برابر تیم چادر ملو هستند تا اولین تیمی باشند که امتیازاتشان ۲ رقمی میشود و علاوه بر این، به طور موقت صدرنشین لیگ برتر شوند.
در آن سوی میدان، تیم چادر ملو اردکان قبل از تعطیلات فیفا دی برابر تیم استقلال به تساوی یک بر یک دست یافت و با ۸ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.
تیم چادر ملو با ۵ مساوی متوالی رکورد دار تساویها در لیگ برتر فوتبال است. این تیم یزدی میخواهد با برد خارج از خانه مقابل گل گهر نوار تساویهای متوالی خود را قطع کند و علاوه بر این، به طور موقت در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد.
به هر حال هر ۲ تیم به دنبال ۳ امتیاز بازی امروز هستند تا به صدر جدول صعود کنند و این موضوع به جذابیت این بازی میافزاید.
تیم فوتبال استقلال قبل از فیفا دی برابر تیم چادر ملو اردکان به تساوی دست یافت و با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.
پایان محرومیت ساپینتو سرمربی پرتغالی میتواند خبر خوشی برای هواداران استقلال باشد و او از این هفته میتواند تیمش را از روی نیمکت همراهی کند.
آبی پوشان پایتخت با هدایت ساپینتو یک برد، ۴ تساوی و یک باخت کسب کردند و هواداران استقلال از نحوه بازی و روند نتیجه گیری تیمشان راضی نیستند و خواستار برکناری ساپینتو هستند.
البته فاصله امتیاز تیمها در جدول رده بندی آن قدر به هم نزدیک هست که استقلال با تراکتور تیم صدرنشین اختلاف ۲ امتیازی دارد و با یک برد میتواند خودش را به صدر جدول برساند.
به هر حال شنیده میشود که جایگاه ساپینتو روی نیمکت فنی استقلال لرزان است و اگر این مربی پرتغالی در ادامه بازیهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا نتیجه نگیرد در آن صورت اخراج میشود و جای خود را به مربی دیگری میدهد. البته ساپینتو در اولین نشست خبری اش بعد از پایان محرومیت قول قهرمانی داده است و باید دید او میتواند قولش را عملی کند یا نه!
در حالی که استقلال با ۸ گل زده بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد، اما از آن طرف، این تیم خیلی راحت گل میخورد و با ۸ گل خورده به همراه شمس آذر قزوین صاحب بدترین خط دفاع لیگ هستند.
در آن طرف، تیم مس رفسنجان بعد از ۵ هفته ناکامی در پیروزی برابر رقبای خود توانست قبل از فیفا دی مقابل تیم پیکان پیروز شود و با برد به تعطیلات برود.
شاگردان رسول خطیبی با ۵ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفتند و آنها به دنبال امتیاز گرفتن از تیم استقلال هستند تا دست پر به رفسنجان برگردند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما کار سختی جلوی هواداران آبی پوش دارند.
رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان به دلیل محرومیت از روی سکوها نظارهگر بازی خواهد بود. همچنین خسرو حیدری دستیار ایرانی ساپینتو نیز به دلیل ۲ اخطاره بودن نمیتواند روی نیمکت بنشیند.
به هر حال ساپینتو با اطمینان از پیروزی در بازی امروز خبر داد و باید دید تیم او از عهده برد در این بازی برمی آید و دومین پیروزی خود را در این فصل با حضور هواداران جشن میگیرد یا نه!
۲ تیم تاکنون ۹ مرتبه به مصاف یکدیگر رفتهاند که ۶ برد سهم استقلال بوده و ۳ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. نکته جالب توجه این است که مس رفسنجان فقط ۲ برد در جام حذفی برابر استقلال به دست آورده است.
تیم فوتبال استقلال خوزستان بدون احتساب ۳ امتیاز کسر شده صدرنشین واقعی لیگ برتر فوتبال است.
آبی پوشان اهوازی با ۸ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار دارند و آنها با حمایت هواداران خونگرم خود میخواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم سپاهان را بگیرند تا به صدر جدول صعود کنند.
در آن طرف، تیم سپاهان قبل از فیفا دی در دربی اصفهان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۶ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.
شاگردان محرم نویدکیا به ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر تیم استقلال خوزستان نیاز مبرم دارند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما با تیم جوان و با انگیزهای مواجه هستند.
تیم استقلال خوزستان در سالهای اخیر موفق به شکست سپاهان نشده و همواره مقابل این تیم شکست خورده است. باید دید آبی پوشان اهوازی نوار ناکامیهای خود را برابر حریف اصفهانی خود قطع میکنند یا نه!
شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۴
پیکان تهران - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه انقلاب کرج
ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۸، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
شمس آذر قزوین - فجر شیراز، ساعت ۱۸، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
خیبر خرمآباد - پرسپولیس، ساعت ۱۸:۱۵، ورزشگاه تختی خرمآباد