مدافع تیم فوتبال پرسپولیس احتمال دارد در بازی روز شنبه برابر تیم فوتبال خیبر خرم آباد غایب باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کنعانی‌زادگان مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که ۲ بازی اخیر سرخپوشان قبل از فیفادی را به‌دلیل آسیب‌دیدگی از دست داده بود، از روز سه شنبه به تمرینات گروهی سرخ پوشان بازگشته اما کادر فنی پرسپولیس ممکن است که برای بازی با خیبر خرم آباد روی او ریسک نکند.

کادر فنی تیم پرسپولیس در تمرین امروز درباره این بازیکن تصمیم خواهـد گرفت و باید دید او از لحاظ بدنی شرایط بازی خواهد داشت یا خیر.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال روز شنبه به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می رود.