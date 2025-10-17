همایش «خادمان همدلی و مهربانی» با هدف تجلیل از مسئولان و موکب‌داران ایرانی و افغانستانی در ایام بازگشت مهاجران افغانستانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همایش «خادمان همدلی و مهربانی» با هدف تجلیل از مسئولان دستگاه‌های دولتی، موکب‌داران ایرانی و افغانستانی که در ایام بازگشت مهاجران افغانستانی در مناطق مرزی و شهر مشهد خدمات جهادی ارائه کردند، برگزار شد.

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این مراسم گفت:کسی نمی‌تواند ملت‌های ایران و افغانستان را از هم جدا کند. ما خطاهای رخ‌داده را می‌پذیریم و در کوتاه‌ترین زمان برای رفع آنها اقدام کرده‌ایم. هدف ما اعطای حقوق قانونی به اتباع خارجی است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و از خدمات قانونی همچون دریافت گواهینامه و ثبت خودرو به نام خود بهره‌مند شوند. روند صدور گواهینامه اتباع از شهر شیراز آغاز شده و به‌تدریج در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

وی افزود:تلاش می‌کنیم تمامی مسائل مربوط به مهاجران به صورت قانونی و شفاف حل شود. امشب آمده‌ایم تا نشان دهیم که ارتباط ملت‌های ایران و افغانستان تاریخی است و هیچ‌گاه گسسته نخواهد شد. اگر کسی به ما کمک نکند، ما خود دستان یکدیگر را خواهیم گرفت و مشکلات را حل خواهیم کرد.

در ادامه جعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، گفت:این همایش با عنوان خادمان همدلی و مهربانی برگزار شده تا از عزیزانی که در ایام بازگشت اتباع افغانستانی در کنار ما بودند تقدیر شود. با همکاری موکب‌داران، فعالان فرهنگی و نهادهای مردمی، تلاش کردیم بازگشت مهاجران با عزت و احترام همراه باشد. 

وی افزود: تا کنون بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند، هرچند در مقایسه با سال گذشته کاهش نسبی مشاهده شده است.

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی و اجتماعی مهاجرین، اظهار داشت:ما با ساماندهی مهاجران مخالفتی نداریم، اما باید مشکلات افرادی که اقامت قانونی دارند برطرف شود. در یک سال گذشته شاهد مسدود شدن سیم‌کارت‌ها، کارت‌های بانکی و چالش‌هایی در ثبت‌نام فرزندان مهاجران بوده‌ایم. شایسته است مسئولان با ایجاد بسترهای لازم، از تکرار این مشکلات جلوگیری کنند. 

وی تأکید کرد: «نباید اجازه داد فضای رسانه‌ای همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان را خدشه‌دار کند. این دو ملت هم‌زبان، هم‌فرهنگ و از یک ریشه‌اند و جدایی‌ناپذیر خواهند ماند.»

در این همایش همچنین از موکب‌دارانی که در دهه پایانی ماه صفر در خدمت زائران افغانستانی بودند، با اهدای لوح سپاس تقدیر به‌عمل آمد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: موکب اتباع خارجی ، بازگشت مهاجرین افغانستانی ، ساماندهی اتباع
خبرهای مرتبط
ابطال برگه‌های سرشماری اتباع؛ این برگه‌ها دیگر تمدید نمی‌شوند
افزایش سه برابری خروج مهاجران افغانستانی از مرز دوغارون
سرپرست سفارت ایران در کابل:
بازگشت داوطلبانه مهاجران افغانستانی ادامه دارد؛ صدور بیش از یک میلیون روادید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
آخرین اخبار
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
ترکیه در عملیات بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی همکاری می‌کند
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
حماس: پیکر شهدایی که در اسارت بودند، نشانه‌های شکنجه و اعدام‌های صحرایی دارند
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
مجارستان خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال روسیه شد
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
هند تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را رد کرد
تعداد کل پیکر‌های اسرای فلسطینی دریافت‌شده در غزه به ۱۲۰ نفر رسید
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
کرملین: موضوع بشار اسد در دیدار پوتین با الجولانی مطرح نشد
وزارت بهداشت غزه پیکر ۳۰ شهید دیگر را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفت
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل