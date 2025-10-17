باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همایش «خادمان همدلی و مهربانی» با هدف تجلیل از مسئولان دستگاههای دولتی، موکبداران ایرانی و افغانستانی که در ایام بازگشت مهاجران افغانستانی در مناطق مرزی و شهر مشهد خدمات جهادی ارائه کردند، برگزار شد.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این مراسم گفت:کسی نمیتواند ملتهای ایران و افغانستان را از هم جدا کند. ما خطاهای رخداده را میپذیریم و در کوتاهترین زمان برای رفع آنها اقدام کردهایم. هدف ما اعطای حقوق قانونی به اتباع خارجی است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و از خدمات قانونی همچون دریافت گواهینامه و ثبت خودرو به نام خود بهرهمند شوند. روند صدور گواهینامه اتباع از شهر شیراز آغاز شده و بهتدریج در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
وی افزود:تلاش میکنیم تمامی مسائل مربوط به مهاجران به صورت قانونی و شفاف حل شود. امشب آمدهایم تا نشان دهیم که ارتباط ملتهای ایران و افغانستان تاریخی است و هیچگاه گسسته نخواهد شد. اگر کسی به ما کمک نکند، ما خود دستان یکدیگر را خواهیم گرفت و مشکلات را حل خواهیم کرد.
در ادامه جعفر سیدآبادی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، گفت:این همایش با عنوان خادمان همدلی و مهربانی برگزار شده تا از عزیزانی که در ایام بازگشت اتباع افغانستانی در کنار ما بودند تقدیر شود. با همکاری موکبداران، فعالان فرهنگی و نهادهای مردمی، تلاش کردیم بازگشت مهاجران با عزت و احترام همراه باشد.
وی افزود: تا کنون بیش از ۵۰ هزار دانشآموز افغانستانی در مدارس ثبتنام کردهاند، هرچند در مقایسه با سال گذشته کاهش نسبی مشاهده شده است.
در بخش دیگری از این مراسم، حجتالاسلام وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی و اجتماعی مهاجرین، اظهار داشت:ما با ساماندهی مهاجران مخالفتی نداریم، اما باید مشکلات افرادی که اقامت قانونی دارند برطرف شود. در یک سال گذشته شاهد مسدود شدن سیمکارتها، کارتهای بانکی و چالشهایی در ثبتنام فرزندان مهاجران بودهایم. شایسته است مسئولان با ایجاد بسترهای لازم، از تکرار این مشکلات جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: «نباید اجازه داد فضای رسانهای همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان را خدشهدار کند. این دو ملت همزبان، همفرهنگ و از یک ریشهاند و جداییناپذیر خواهند ماند.»
در این همایش همچنین از موکبدارانی که در دهه پایانی ماه صفر در خدمت زائران افغانستانی بودند، با اهدای لوح سپاس تقدیر بهعمل آمد.