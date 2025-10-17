رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: یک کودک ۲ ساله بر اثر بی احتیاطی همسایه سهل انگار در روستای پیر یوسفیان جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - سرهنگ حسین تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: عصر دیروز در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت یک کودک دو ساله در روستای پیریوسفیان شد.
وی افزود: در برررسیها مشخص شد، یک دستگاه پژو ۲۰۶ که به دلیل نقص فنی روشن نمی شد و توسط خانواده راننده ماشین هول داده میشد در سراشیبی خروجی پارکینگ منزل سرعت گرفته و با پسر بچه دو سالهای که روی جدول کوچه مقابل درب پارکینگ نشسته بوده برخورد میکند و کودک با قرار گرفتن بین خودرو و دیوار متاسفانه به دلیل شدت جراحات در صحنه جان خود را از دست میدهد.
سرهنگ تقی خانی با بیان اینکه یک بی احتیاطی کوچک حادثه دردناک مرگ کودک را رقم زده، از رانندگان خواست در همه حال به ویژه در معابر محلی و کوچهها که محل بازی و عبور و مرور کودکان است بصورت ویژه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده تا از تکرار حوادث تلخ مشابه پیشگیری شود.