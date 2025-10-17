معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت:مجرمان با جعل نام شرکت‌ها و مؤسسات معتبر، تحت عناوینی مانند استخدام قطعی، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره آگهی‌های برخی سودجویان با عنوان کاریابی اظهار کرد: در روز‌های اخیر مشاهده شده است افرادی سودجو با سوء‌استفاده از نام شرکت‌ها، مؤسسات و حتی سایت‌های کاریابی معتبر، اقدام به فریب کاربران و دریافت وجه از متقاضیان کار می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان سایبری با وعده‌هایی نظیر استخدام قطعی، اعزام فوری به کار، پرداخت هزینه ثبت‌نام، صدور کارت ورود به کار یا بررسی مدارک، از افراد می‌خواهند مبالغی را به حساب‌های شخصی واریز کنند، در حالی که چنین درخواست‌هایی هیچ مبنای قانونی ندارد.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که واریز هرگونه وجه تحت عنوان هزینه بررسی مدارک، آزمون، مصاحبه، ثبت‌نام یا تضمین شغلی، نشانه‌ی کلاهبرداری است.

سرهنگ مختاررضایی در پایان از مردم خواست هشدار‌های پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
دیوار یک بستر نا امن بشدت کلاهبردار هست
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
کلاه بردار اصلی خود دولت است. چندین آزمون استخدامی شرکت کردم رفتم دیدم همه رقبا از نیروهای تبدیل وضعیت خود دولتند. بعد طرف میاد میگه تبدیل وضعیت کارکنانش بار مالی نداره. البته که نداره چون از جیب من بیکاری که با هزار آرزو تو این چیزای فرمالیته شرکت میکنه میره. آمارسازی میکنن فقط.
۰
۰
پاسخ دادن
