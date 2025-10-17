باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره آگهی‌های برخی سودجویان با عنوان کاریابی اظهار کرد: در روز‌های اخیر مشاهده شده است افرادی سودجو با سوء‌استفاده از نام شرکت‌ها، مؤسسات و حتی سایت‌های کاریابی معتبر، اقدام به فریب کاربران و دریافت وجه از متقاضیان کار می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان سایبری با وعده‌هایی نظیر استخدام قطعی، اعزام فوری به کار، پرداخت هزینه ثبت‌نام، صدور کارت ورود به کار یا بررسی مدارک، از افراد می‌خواهند مبالغی را به حساب‌های شخصی واریز کنند، در حالی که چنین درخواست‌هایی هیچ مبنای قانونی ندارد.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که واریز هرگونه وجه تحت عنوان هزینه بررسی مدارک، آزمون، مصاحبه، ثبت‌نام یا تضمین شغلی، نشانه‌ی کلاهبرداری است.

سرهنگ مختاررضایی در پایان از مردم خواست هشدار‌های پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.