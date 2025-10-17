باشگاه خبرنگاران جوان - داوطلبانی که در کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه انتخاب رشته خود را مشاهده کنند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ۱۰ صبح سه شنبه ۲۲ مهر آغاز شده و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

آن دسته از داوطلبانی که نتایج آن‌ها در کارنامه به صورت ذخیره اعلام شده است، تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۵ مهر با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای ثبت نام به صورت اینترنتی اقدام و رسید دریافت نمایند.

عدم مراجعه به سامانه فوق در زمان اعلام شده به منزله انصراف از پذیرش می‌باشد و هیچگونه درخواستی پس از زمان اعلام شده دریافت نخواهد شد. پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی، زمان و چگونگی ثبت نام ذخیره‌هایی که در موعد مقرر فرم اعلام آمادگی را تکمیل نموده‌اند اعلام خواهد شد.

همچنین مصاحبه دعوت شدگان مصاحبه رشته فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی نیز در واحددانشگاهی محل پذیرش انجام خواهد شد. داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از زمان و محل دقیق انجام مصاحبه به سایت اینترنتی واحددانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند. عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش می‌باشد.

داوطلبانی که در جلسه مصاحبه شرکت نکنند و یا پس از شرکت در مصاحبه شرایط لازم به منظور پذیرش را احراز نکنند، در اولویت‌های بعدی خود بر اساس نمره کسب شده بررسی و نتیجه آنها در متعاقباً اعلام خواهد شد.