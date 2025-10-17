نیوزیلند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به بهانه آنچه عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود عنوان می کند، بار دیگر برقرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، روز جمعه در یک بیانیه ادعا کرد که اعمال مجدد این تحریم‌ها که از ۱۸ اکتبر به اجرا درمی‌آید، به دلیل (ادعای) عدم پایبندی ایران به شرایط برنامه جامع اقدام مشترک که در سال ۲۰۱۵ امضا شد و به‌طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، می‌باشد.

این اطلاعیه پس از آن صادر شد که انگلیس، فرانسه و آلمان نیز به دلیل  آنچه نقض تعهدات از طرف ایران ادعا کردند، تحریم‌های سازمان ملل موسوم به مکانیسم ماشه را بار دیگر برقرار کردند. همچنین استرالیا در ماه اوت ایران را به دست داشتن در دو حمله آتش‌افروزی ضدیهودی در شهر‌های سیدنی و ملبورن متهم کرده و به سفیر تهران هفت روز مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند.

این تحریم‌ها محدودیت‌هایی از جمله مسدودسازی دارایی و ممنوعیت سفر برای افراد تحت تحریم، ممنوعیت واردات و صادرات کالا‌های خاص هسته‌ای و نظامی و همچنین تکلیف شهروندان نیوزیلند به رعایت احتیاط در معاملات با ایران را در بر می‌گیرد.

پیترز در این باره گفت: «ما به شدت ایران را تشویق می‌کنیم که مجدداً وارد مذاکرات شده و همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد.»

پیترز همچنین گفت که نیوزیلند یک طرح ثبت‌نام اجباری برای شهروندان نیوزیلندی که قصد انجام کسب‌وکار با ایران را دارند، معرفی خواهد کرد که از اول فوریه ۲۰۲۶ به اجرا درخواهد آمد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تحریم ایران ، سازمان ملل ، مکانیسم ماشه ، اسنپ بک ، نیوزیلند
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
اصلأ اینجا که اسمش رو بردیم کجا هست؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
میگم نیوزلند خیلی مهم که شما اول صبح جمعه این خبر را تیتر می کنید؟؟؟
شماها هم ظاهرآ مته به خشخاش می زنید!!!!!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
نه
فقط یمن و غزه مهمن
