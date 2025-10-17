باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، روز جمعه در یک بیانیه ادعا کرد که اعمال مجدد این تحریم‌ها که از ۱۸ اکتبر به اجرا درمی‌آید، به دلیل (ادعای) عدم پایبندی ایران به شرایط برنامه جامع اقدام مشترک که در سال ۲۰۱۵ امضا شد و به‌طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، می‌باشد.

این اطلاعیه پس از آن صادر شد که انگلیس، فرانسه و آلمان نیز به دلیل آنچه نقض تعهدات از طرف ایران ادعا کردند، تحریم‌های سازمان ملل موسوم به مکانیسم ماشه را بار دیگر برقرار کردند. همچنین استرالیا در ماه اوت ایران را به دست داشتن در دو حمله آتش‌افروزی ضدیهودی در شهر‌های سیدنی و ملبورن متهم کرده و به سفیر تهران هفت روز مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند.

این تحریم‌ها محدودیت‌هایی از جمله مسدودسازی دارایی و ممنوعیت سفر برای افراد تحت تحریم، ممنوعیت واردات و صادرات کالا‌های خاص هسته‌ای و نظامی و همچنین تکلیف شهروندان نیوزیلند به رعایت احتیاط در معاملات با ایران را در بر می‌گیرد.

پیترز در این باره گفت: «ما به شدت ایران را تشویق می‌کنیم که مجدداً وارد مذاکرات شده و همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد.»

پیترز همچنین گفت که نیوزیلند یک طرح ثبت‌نام اجباری برای شهروندان نیوزیلندی که قصد انجام کسب‌وکار با ایران را دارند، معرفی خواهد کرد که از اول فوریه ۲۰۲۶ به اجرا درخواهد آمد.

منبع: خبرگزاری فرانسه