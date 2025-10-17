گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد با صدور بیانیه‌ای درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهرماه اعلام کرد: اقدام آمریکا و اروپا در فعال سازی اسنپ بک فاقد هرگونه مبنای حقوقی و رویه‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد با صدور بیانیه‌ای به مناسبت انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، با اشاره به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران، و همچنین قصور سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تأکید می‌کند که اقدام آنها در فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» فاقد هرگونه مبنای حقوقی و رویه‌ای است.

اعضای‌گروه دوستان خاطرنشان کردند که بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی احکام آن در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و از همه طرف‌ها خواستند تا با پرهیز از اقدامات یکجانبه و تهدید به زور، زمینه را برای حل‌وفصل سیاسی و تداوم دیپلماسی فراهم کنند.

در این بیانیه، بر حق ذاتی همه کشور‌های عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض تأکید گردیده است.

«گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد» ائتلافی از ۲۰ کشور است که با هدف پاسداری از اصول و مقاصد مندرج در منشور سازمان ملل متحد، از جمله احترام به حاکمیت ملی، برابری کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و مخالفت با اقدامات قهری یک‌جانبه تشکیل شده است.

این گروه متشکل از شماری از کشور‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین است و در چارچوب سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند. هدف اصلی این گروه تقویت چندجانبه‌گرایی، مقابله با رویکرد‌های سلطه‌گرانه و دفاع از نظام بین‌المللی مبتنی بر قانون و منشور ملل متحد است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: منشور ملل متحد ، سازمان ملل ، قطعنامه ۲۲۳۱
خبرهای مرتبط
عراقچی:
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
م
۰۹:۴۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
منم مخالف برقراری تحریم ها هستم.
۰
۰
پاسخ دادن
پیام رهبر انقلاب توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی به پوتین ارائه شد
با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته
ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مالی
دیدار وزرای امور خارجه ایران و موزامبیک
معاون نیروی زمینی سپاه: تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی را آغاز کرده‌ایم
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار افشار
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
آخرین اخبار
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مالی
دیدار وزرای امور خارجه ایران و موزامبیک
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار افشار
پیام رهبر انقلاب توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی به پوتین ارائه شد
ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
معاون نیروی زمینی سپاه: تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی را آغاز کرده‌ایم
دیدار نماینده فلسطین با وزیر امور خارجه
اهمیت اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی با گذشت زمان نمایان‌تر می‌شود
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج حسین مهدیان خیّرِ نیکوکار
بقائی بر حل و فصل اختلافات میان پاکستان و افغانستان از طریق دیپلماسی تاکید کرد
عراقچی با وزیر امور خارجه بلاروس دیدار کرد
نگاهداری: باید رویکرد هیبریدی را در حکمرانی کشور پیش بگیریم
ابراز خرسندی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر نسبت به روند مثبت روابط
قائم‌پناه: سه‌برابر پارسال گازوئیل ذخیره کرده‌ایم
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند