باشگاه خبرنگاران جوان - گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد با صدور بیانیه‌ای به مناسبت انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، با اشاره به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران، و همچنین قصور سه کشور اروپایی در انجام تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، تأکید می‌کند که اقدام آنها در فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» فاقد هرگونه مبنای حقوقی و رویه‌ای است.

اعضای‌گروه دوستان خاطرنشان کردند که بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی احکام آن در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و از همه طرف‌ها خواستند تا با پرهیز از اقدامات یکجانبه و تهدید به زور، زمینه را برای حل‌وفصل سیاسی و تداوم دیپلماسی فراهم کنند.

در این بیانیه، بر حق ذاتی همه کشور‌های عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض تأکید گردیده است.

«گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد» ائتلافی از ۲۰ کشور است که با هدف پاسداری از اصول و مقاصد مندرج در منشور سازمان ملل متحد، از جمله احترام به حاکمیت ملی، برابری کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و مخالفت با اقدامات قهری یک‌جانبه تشکیل شده است.

این گروه متشکل از شماری از کشور‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین است و در چارچوب سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند. هدف اصلی این گروه تقویت چندجانبه‌گرایی، مقابله با رویکرد‌های سلطه‌گرانه و دفاع از نظام بین‌المللی مبتنی بر قانون و منشور ملل متحد است.

منبع: ایرنا