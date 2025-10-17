لحظه وحشتناک فروریختن سیلوی عظیم غلات در ایلینوی

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0641\u0631\u0648 \u0631\u06cc\u062e\u062a\u0646 \u06cc\u06a9 \u0633\u06cc\u0644\u0648 \u0628\u062a\u0646\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u063a\u0644\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0627\u0631\u062a\u06cc\u0646\u062a\u0648\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0644\u06cc\u0646\u0648\u06cc\u060c \u0648 \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0