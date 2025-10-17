باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لحظه وحشتناک فروریختن سیلوی عظیم غلات در ایلینوی

یک سیلوی بتنی بزرگ غلات در ایالت ایلینوی آمریکا فروریخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که لحظه فرو ریختن یک سیلو بتنی بزرگ غلات در مارتینتون، ایلینوی، و فرار مردم را نشان می‌دهد.

 

 
