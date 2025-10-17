حماس حملات هوایی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق غیرنظامی و تأسیسات حیاتی در جنوب لبنان را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق غیرنظامی و تأسیسات حیاتی در جنوب لبنان را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است که این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

حماس در ادامه با اعلام همبستگی کامل خود با مردم و دولت لبنان، هدف قرار دادن این کشور را تجاوزی آشکار به تمامی منطقه عربی توصیف کرد. این جنبش خواستار تحرک فوری جامعه بین‌المللی و نهاد‌های عربی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و بازخواست این رژیم به دلیل اقدامات جنایتکارانه علیه مردم لبنان و فلسطین و تهدید امنیت و ثبات منطقه شده است.نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی دیروز پنجشنبه سلسله حملاتی را علیه لبنان انجام و به نقض آتش‌بس اعلام شده از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ادامه دادند.

دشمن صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس در لبنان در نقض آشکار تعهد، صد‌ها بار حملات مشابه پهپادی در جنوب لبنان انجام داده است، تا جایی که جوزف عون رئیس جمهور لبنان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را چالشی برای این کشور و جامعه بین المللی توصیف کرد.

منبع: مرکز اطلاعرسانی فلسطین