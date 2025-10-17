رئیس‌جمهور لبنان، با محکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، این اقدامات را بخشی از برنامه‌ای سازمان‌یافته برای تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور لبنان در واکنش صریح به حملات اخیر رژیم صهیونیستی، این یورش‌های نظامی به مناطق جنوبی لبنان را گامی سازمان‌یافته در راستای نابودی زیرساخت‌های حیاتی این کشور توصیف نمود.

جوزف عون در بیانیه‌ای رسمی با ابراز انزجار از حملات شب گذشته به شهر‌ها و روستا‌های جنوب لبنان، تصریح کرد: «این یورش‌های نظامی مکرر، حلقه‌ای از یک زنجیره برنامه‌ریزی شده برای تخریب بنیان‌های اقتصادی، مهار رشد پایدار و تزلزل در ثبات ملی لبنان محسوب می‌شود که تحت لوای توجیهات امنیتی غیرواقعی صورت می‌پذیرد.»

وی با اشاره به نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و پیمان آتش‌بس ۲۰۲۴، خاطرنشان ساخت: «تداوم این رفتار‌های تجاوزکارانه گویای عزم رژیم صهیونیستی برای نقش پا مال کردن تعهدات بین‌المللی و به کارگیری خشونت فراتر از چارچوب‌های حقوقی است. این روند خطرناک، جامعه جهانی را در موضعی تاریخی قرار داده که می‌بایست با عزمی جزم در برابر این تعدیات بایستد.»

در همین راستا، منابع نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شده‌اند که در حملات شب گذشته، هدف قرار دادن تأسیسات وابسته به جنبش حزب الله در منطقه مرزی مزرعه سینای جنوب لبنان در دستور کار بوده است.

منبع: النشره

 

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، حمله اسرائیل به لبنان ، رئیس جمهور لبنان
خبرهای مرتبط
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
۲ شهید در پی نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی در جنوب غزه و لبنان
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
آخرین اخبار
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
ترکیه در عملیات بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی همکاری می‌کند
هشدار روسیه درباره گسترش داعش در افغانستان
زلنسکی به دنبال تغییر نظر ترامپ در مورد فروش سلاح به اوکراین
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ایران آماده کمک برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است
حماس: پیکر شهدایی که در اسارت بودند، نشانه‌های شکنجه و اعدام‌های صحرایی دارند
سید الحوثی: اسرائیل در از بین بردن مقاومت در لبنان شکست خورد
ترامپ و پوتین امشب تلفنی گفت‌و‌گو می‌کنند
۲۰ هزار مهمات عمل نکرده در غزه بجای مانده است
اسرائیل عکس جدیدی از پیکر شهید السنوار منتشر کرد
شادی خانواده فلسطینی پس از دریافت اجاق گاز پس از ماه‌ها + فیلم
مجارستان خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال روسیه شد
اظهارات درخشان یحیی سنوار؛ قهرمان مقاومت
هند تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را رد کرد
تعداد کل پیکر‌های اسرای فلسطینی دریافت‌شده در غزه به ۱۲۰ نفر رسید
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد