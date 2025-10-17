باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور لبنان در واکنش صریح به حملات اخیر رژیم صهیونیستی، این یورش‌های نظامی به مناطق جنوبی لبنان را گامی سازمان‌یافته در راستای نابودی زیرساخت‌های حیاتی این کشور توصیف نمود.

جوزف عون در بیانیه‌ای رسمی با ابراز انزجار از حملات شب گذشته به شهر‌ها و روستا‌های جنوب لبنان، تصریح کرد: «این یورش‌های نظامی مکرر، حلقه‌ای از یک زنجیره برنامه‌ریزی شده برای تخریب بنیان‌های اقتصادی، مهار رشد پایدار و تزلزل در ثبات ملی لبنان محسوب می‌شود که تحت لوای توجیهات امنیتی غیرواقعی صورت می‌پذیرد.»

وی با اشاره به نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و پیمان آتش‌بس ۲۰۲۴، خاطرنشان ساخت: «تداوم این رفتار‌های تجاوزکارانه گویای عزم رژیم صهیونیستی برای نقش پا مال کردن تعهدات بین‌المللی و به کارگیری خشونت فراتر از چارچوب‌های حقوقی است. این روند خطرناک، جامعه جهانی را در موضعی تاریخی قرار داده که می‌بایست با عزمی جزم در برابر این تعدیات بایستد.»

در همین راستا، منابع نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شده‌اند که در حملات شب گذشته، هدف قرار دادن تأسیسات وابسته به جنبش حزب الله در منطقه مرزی مزرعه سینای جنوب لبنان در دستور کار بوده است.

منبع: النشره