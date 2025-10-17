شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اجرای عملیات اجرایی نهضت آسفالت در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی با اعتباری بالغ بر۱۲ میلیارد تومان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی نهضت آسفالت معابر شهری در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی با همکاری تمامی واحدهای فنی و اجرایی شهرداری با مساحتی حدود ۲۲ هزار متر مربع و هزینهای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در شهرستان کلیدخورد. این اقدام به منظور رفاه حال شهروندان و اجرای فعالیتهای عمرانی منطقه با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات در راستای تامین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان پروژه روکش آسفالت معابر اصلی شهری در حال اجرا است.
کلیه مراحل پخت و تولید آسفالت در حال حاضر در مجموعه تولیدشن، ماسه و آسفالت شهرداری در حال انجام است که حمل این آسفالتها نیز با کامیونهای شهرداری و راهداری صورت میگیرد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهد میکنید.
منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.