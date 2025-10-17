باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه با انتشار بیانیه‌ای فوری، خواستار اعزام فوری تیم‌های مستقل پزشکی و حقوقی به نوار غزه شد. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که حضور کارشناسان بی‌طرف برای بررسی پیکر‌های تحویل‌داده‌شده از سوی رژیم صهیونیستی، تعیین هویت شهدا و ثبت دقیق علل فوت آنان ضرورتی انکارناپذیر است.

در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی تکان‌دهنده از ویرانی بی‌سابقه در نوار غزه خبر داد. در این گزارش آمده است که محله‌های کامل و بزرگ در این منطقه به کوهی از آوار تبدیل شده‌اند و سطح تخریب به حدی گسترده است که می‌توان آن را بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی در تاریخ معاصر جهان دانست.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد که ابعاد فاجعه در غزه از هر استاندارد قابل تصوری فراتر رفته و نیازمند پاسخگویی فوری جامعه بین‌المللی است.

منبع: الجزیره