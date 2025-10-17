مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از اجرای احکام قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی و باغی، گفت: به‌منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز و براساس احکام و دستورات مقام قضایی اجرای ٢ مورد حکم قلع و قمع ماده ٣ در اراضی کشاورزی، جمعاً به مساحت ٨٠٠ مترمربع شامل ساخت بنا و فنس کشی در این شهرستان اجرا شد.

او افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان باید قبل از هرگونه فعالیت، نسبت به اخذ مجوز‌های لازم از جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کنند.

حسنی گفت: از بهره برداران درخواست می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جداً خودداری نمایند.

