در پی درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام عارف معاون اول رئیس جمهور ر در پی درگذشت سردار علیرضا افشار به شرح زیر است:

«انا الله و اناالیه راجعون

درگذشت فرمانده مخلص دوران دفاع مقدس، سردار علیرضا افشار، موجب تأثر و اندوه گردید.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و مجاهدت‌های آن خدمتگزار صادق، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، همرزمان و یاران دوران دفاع مقدس، فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و توفیق ادامه راه آن مجاهد خستگی‌ناپذیر مسالت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور»

