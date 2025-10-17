باشگاه خبرنگاران جوان- «بابت ویدئوهایی که در اینستاگرام منتشر کردم و محتوای تمسخرآمیز عذرخواهی میکنم و دیگه این کارو انجام نمیدم.» این پیام عذرخواهی کیان مقصودی، یک بلاگر اینستاگرامی پس از دستگیری، در روز گذشته است.
این بلاگر ویدئوهایی از لایی کشیدن و سرعت غیرمجاز و حرکات خطرناک در خیابان به اشتراک میگذاشت و با حرکات مارپیچ خطرناک در جادهها و خیابانها جان خود و دیگران را به خطر میانداخت.
پیشتر نیز یک بلاگر معروف که در حال رانندگی مشغول طبخ غذا میشد، توسط پلیس راهور شناسایی و دستگیر شد.
ویدئوهای کیان مقصودی که هزاران فالوور جذب کرده بود، اغلب شامل تمسخر پلیس و رانندگان قانونمدار بود و با نمایش «مهارتهای» خطرناک رانندگی، به دنبال جلب لایک، کامنت و افزایش بازدید صفحات خود بود.
پلیس این اقدامات را عامل ترویج فرهنگ غلط رانندگی و تهدیدی برای امنیت جادهها و ایمنی عمومی دانست.
وقتی بلاگرها قوانین را به سخره میگیرند، این رفتار در نسل جوان که از شبکههای اجتماعی هویت میسازند، بهتدریج هنجار میشود. آنها با انتشار سریع محتوا فرهنگ عمومی را شکل میدهند و تعاملات آنلاین، ارزشهایی مانند شجاعت یا ریسکپذیری را بازتعریف میکند که گاه با ارزشهای سنتی جامعه در تضاد است.
امیر مجرد، کارشناس شبکههای اجتماعی، میگوید که «نمیشود بلاگرها را صرفاً مزاحم یا حاشیه دانست؛ آنها بخشی از زیست واقعی شبکههای اجتماعیاند. مردم با مشارکت، لایک و حتی انتقاد، به چرخه تأثیرگذاری آنها معنا میبخشند؛ چون تعامل، سوخت اصلی این فضاست.».
اما معصومه نصیری، عضو هیئت علمی، در نقد این نگاه میگوید که «مسئله این نیست که مردم نباید تعامل کنند، بلکه باید آگاه باشند که هر نوع بازخورد—even منفی—به دیدهشدن بیشتر بلاگرها کمک میکند. در این فضا، هدف اصلی بسیاری از بلاگرها نه گفتوگو، بلکه صرفاً بقا در مرکز توجه است، حتی به قیمت از بین رفتن حریم شخصی یا اخلاق اجتماعی.»
مهدی اکرامی، کارشناس فضای مجازی، تأکید میکند که مؤثرترین اقدام سلبی مردم، «آنفالو کردن» بلاگرهایی است که محتوای ناسالم تولید میکنند؛ اقدامی ساده، اما جمعی که میتواند قدرت اثرگذاری آنها را کاهش دهد. او همچنین توصیه میکند کاربران با تعیین هدف و ارزشهای شخصی، از جذب محتوای بیارزش پرهیز کرده و تنظیمات اکسپلور اینستاگرام را متناسب با ذائقه خود شخصیسازی کنند تا کمتر در معرض محتوای نامناسب قرار گیرند.
منبع: فارس