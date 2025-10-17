باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا رئیس‌کرمی رئیس هیات‌جرایی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران بزرگ و رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران ، درباره روند برگزاری انتخابات نظام پزشکی اظهار کرد: فرایند برگزاری انتخابات از ساعت ۷ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه دارد. اگر در ساعت پایانی رای‌گیری با ازدحام همکاران مواجه شویم، پیشنهاد تمدید ساعت رای‌گیری رو به هیات نظارت اعلام می‌کنیم و در صورت تایید، میزان ساعت رای گیری بر اساس نیاز تمدید می‌شود. من از همکاران درخواست می‌کنم که در ساعت تعیین شده و حتی در ساعت اولیه رای‌گیری که شعب خلوت‌تر هستند نسبت به شرکت در انتخابات اقدام کنند.

رئیس هیات‌جرایی نهمین انتخابات نظام پزشکی تهران با بیان اینکه انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، توضیح داد: با توجه به اینکه فرایند رای‌گیری تسهیل شده، مدت زمان رای‌گیری کوتاه است و حدود ۵ دقیقه زمان می‌برد.

به گفته وی، سه شعبه اخذ رای برای شهر تهران در نظر گرفته شده که دانشکده پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، بیمارستان بوعلی و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی است.

رئیس‌کرمی درباره صحت انتخابات گفت: با توجه به اینکه انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، امکان دستکاری و تقلب در نتایج بسیار پایین است. علاوه بر اینکه انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، نظارت دقیق هیات اجرایی و نظارت نیز مزید بر علت شده و سبب صحت انتخابات می‌شود.

وی درباره زمان اعلام نتایج گفت: شمارش آرا نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود، هیات‌اجرایی نسبت به اعلام گزارش نتایج در پایان رای‌گیری به هیات نظارت شهر تهران اقدام می‌کند و هیات نظارت نیز نتایج را به هیات نظارت مرکزی اعلام می‌کند. تصور می‌کنم که نتایج تا فردا صبح اعلام شود.

